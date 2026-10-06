NBA: Clippers ganha novo desfalque para início da temporada

O ala-armador Max Strus perderá o início da temporada regular do Los Angeles Clippers por causa de uma lesão no pé direito. O clube anunciou que o jogador sofreu uma ruptura parcial da fáscia plantar e será reavaliado em quatro semanas.

A lesão ocorreu no domingo (4), durante a vitória do Clippers sobre o Golden State Warriors no jogo de pré-temporada realizado no Havaí. Strus se retirou da partida após cerca de cinco minutos em quadra, em uma lesão sem contato com outros atletas, e não voltou a jogar.

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Com a reavaliação prevista para quatro semanas após a lesão, Strus não estará disponível para o início da temporada regular, marcado para 21 de outubro, quando o Clippers recebe o Sacramento Kings em casa. O melhor cenário para a sua estreia pelo clube é o início de novembro.

Histórico de lesões na NBA

Strus chega ao Clippers já fragilizado por uma sequência de problemas físicos. Na temporada passada, pelo Cleveland Cavaliers, disputou apenas 12 partidas por conta de uma fratura no pé esquerdo, registrando médias de 11.2 pontos e 5.4 rebotes. Ao longo de uma carreira de sete anos na NBA, ele atuou em mais de 70 jogos em uma temporada em apenas duas ocasiões, enquanto que na última temporada completa, a de 2024-25, participou de somente 50 partidas.

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O ala-armador foi transferido ao Clippers em agosto, em uma negociação de cinco equipes que levou Peyton Watson ao Cavaliers. Strus está no último ano de um contrato de quatro anos e US$ 62 milhões, firmado originalmente com o Cavaliers antes da temporada 2023-24.

Situação do Los Angeles Clippers

A lesão de Strus é mais uma baixa para os Clippers, que já convivem com o desfalque do ala Brandon Ingram. O jogador sofreu uma ruptura parcial do tendão de Aquiles e também não estará disponível para o começo da temporada. O prazo de recuperação de Ingram não foi confirmado, mas a franquia estima que ele precise de cerca de seis meses a menos de reabilitação do que precisaria em caso de ruptura total.

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Brandon Ingram estava no Toronto Raptors durante a última temporada da NBA (Foto: Reprodução/X/Raptors)

A ausência de Ingram já representava mais um revés para o Clippers antes mesmo de a temporada começar. O ala era apontado como peça central do ataque da franquia ao lado do armador Darius Garland, assumindo protagonismo com a saída de Kawhi Leonard. Além disso, o ala francês Nicolas Batum, importante na rotação de elenco da equipe nas últimas temporadas, anunciou sua aposentadoria antes do início da NBA.

Ingram chegou ao Clippers por meio da troca que enviou Kawhi Leonard ao Toronto Raptors, concluída no mês passado após o encerramento de uma investigação da NBA sobre o Clippers por suspeita de irregularidades no teto salarial envolvendo Leonard. Além de Ingram, o Clippers recebeu o ala Gradey Dick e escolhas de primeira rodada sem proteção nos drafts de 2031 e 2033.