NBA: Warriors vencem Pelicans e estabelecem recorde histórico
Golden State conquista oitava vitória seguida e registra uma das maiores diferenças de pontos da franquia
O Golden State Warriors atropelou o New Orleans Pelicans por 138 a 87 na noite da última segunda-feira (9), em casa, alcançando a oitava vitória consecutiva na temporada da NBA e estabelecendo um recorde histórico ao superar o adversário por 51 pontos.
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Os Warriors iniciaram a partida dominando o jogo, abrindo 29 a 13 no primeiro quarto e ampliando a vantagem para 40 pontos no terceiro período, com o placar em 101 a 61. A equipe contou com grande desempenho do novato Yaxel Lendeborg, que marcou 23 pontos, sendo 16 deles no primeiro tempo, com aproveitamento impressionante de oito acertos em dez arremessos, incluindo quatro cestas de três pontos, além de sete rebotes.
Stephen Curry e Brandin Podziemski também foram destaques, ambos com 25 pontos. Curry anotou 16 pontos no terceiro quarto, acertando quatro de sete tentativas de três pontos, enquanto Podziemski converteu cinco bolas de três em 11 tentativas. Outros jogadores que contribuíram para a vitória foram Charles Bassey, com 12 pontos e dez rebotes, De'Anthony Melton, com 16 pontos, e LJ Cryer, que marcou dez.
Com 54,9% de aproveitamento nos arremessos de quadra e 21 acertos em 44 tentativas de três pontos, o Golden State fechou uma sequência de seis jogos em casa com 100% de aproveitamento. A vitória por 51 pontos é a quarta maior da história da franquia e a maior desde abril de 2023, quando venceu o Portland Trail Blazers por 157 a 101.
Pelo lado dos Pelicans, que enfrentaram o segundo jogo em dias consecutivos e pouparam o astro Zion Williamson, Derik Queen foi o cestinha com 16 pontos e três tocos. Dejounte Murray marcou 12 pontos, Jeremiah Fears 11 e Herbert Jones 10. A equipe teve aproveitamento baixo, com 36,3% nos arremessos de quadra e apenas oito acertos em 28 tentativas de três pontos, sofrendo a terceira derrota seguida.
A derrota por 51 pontos é a segunda maior diferença negativa da história dos Pelicans, que, em 2009, ainda como New Orleans Hornets, perderam por 121 a 63 para o Denver Nuggets nos playoffs. Os Warriors, por sua vez, entraram para a história da NBA ao serem a primeira equipe a começar uma temporada com três derrotas e emendar oito vitórias consecutivas.
Próximo jogo dos Warriors na NBA
O Golden State Warriors volta a jogar em casa na próxima sexta-feira (13), quando enfrenta o Sacramento Kings, buscando manter a sequência positiva na temporada.
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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
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