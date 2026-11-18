LeBron James entrou com uma ação judicial contra a startup PlayVision na última terça-feira (17), em Nova York, nos Estados Unidos. O astro da NBA acusa a empresa de utilizar seu apelido, imagem e voz, reproduzidos por inteligência artificial, sem autorização, para promover um aplicativo de análise de apostas esportivas.

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O processo foi apresentado no Tribunal Distrital dos Estados Unidos, em Manhattan, e também inclui os fundadores da empresa, Anish Gupta e Marc Zoghby. A equipe jurídica do jogador alega que a startup se aproveitou deliberadamente da popularidade de LeBron para criar uma falsa associação entre o atleta e o aplicativo chamado "Bron".

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De acordo com a ação, a empresa adotou uma "tática deliberada e de má-fé" para divulgar um produto ainda pouco conhecido no mercado. Os advogados argumentam que a campanha publicitária transmitia a impressão de que o jogador endossava ou tinha algum vínculo com a plataforma.

Fundada em 2025, na Califórnia, a PlayVision inicialmente desenvolvia ferramentas de inteligência artificial para análise de imagens de jogos e treinamentos. Posteriormente, a empresa lançou o aplicativo Bron, que oferece serviços de acompanhamento de apostas esportivas, comparação de cotações e análises de dados mediante assinatura. A plataforma não recebe apostas diretamente.

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Anúncio com inteligência artificial alcançou um milhão de visualizações

A polêmica começou no início de novembro, quando a empresa divulgou uma campanha publicitária com uma representação digital de LeBron criada por inteligência artificial. No vídeo, uma figura semelhante ao jogador aparece em um vestiário de basquete, vestindo uma camisa com o número 23 e apresentando tatuagens parecidas com as do astro.

A produção também reproduz artificialmente a voz do atleta enquanto o personagem navega pelo aplicativo e visualiza opções de apostas envolvendo outros jogadores da NBA.

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Segundo a ação judicial, o anúncio alcançou aproximadamente um milhão de visualizações na rede social X em apenas um dia. Os representantes de LeBron afirmam que a campanha utilizou elementos reconhecidos da identidade do jogador para atrair usuários e assinantes para o serviço.

Antes de recorrer à Justiça, os advogados do astro enviaram uma notificação extrajudicial à empresa em 5 de novembro, exigindo a retirada da publicidade e o fim do uso não autorizado de sua imagem. A PlayVision removeu o anúncio de suas próprias redes sociais, mas o conteúdo continuou circulando por meio de republicações feitas por terceiros.

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LeBron James (76ers) driblando a bola contra Pacers em jogo entre 76ers e Pacers (Foto: Nathaniel S. Butler / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)

LeBron pede indenização e proibição do uso de sua imagem

Após receber a notificação, Anish Gupta afirmou nas redes sociais que a empresa pretendia mudar o nome do aplicativo. No entanto, a alteração ainda não havia sido implementada quando a ação judicial foi apresentada.

A equipe jurídica de LeBron também questiona a postura da startup após a repercussão do caso. Segundo os advogados, a empresa estaria utilizando a própria controvérsia como estratégia para atrair ainda mais atenção ao aplicativo.

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Na ação, o jogador solicita que a Justiça proíba a PlayVision e seus fundadores de utilizar seu nome, imagem, aparência, voz e o apelido "Bron" na divulgação de produtos e serviços. Além disso, pede o ressarcimento dos valores relacionados à exploração não autorizada de sua identidade, incluindo indenização por danos materiais e punitivos, além dos lucros eventualmente obtidos pela empresa.

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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.