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NBA: Warriors suspende salário de Porzingis por síndrome

Jogador não recebe contrato de US$ 20 milhões enquanto trata condição que acelera batimentos; franquia estuda negociação

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
04/11/2026 14:02
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Kristaps Porzingis em ação pelo Golden State Warrios contra o Oklahoma City Thunder na NBA (Foto: Joshua Gateley/Getty Images/AFP)
Kristaps Porzingis em ação pelo Golden State Warrios contra o Oklahoma City Thunder na NBA (Foto: Joshua Gateley/Getty Images/AFP)

O Golden State Warriors está retendo o pagamento do salário de Kristaps Porziņģis enquanto o jogador permanece afastado por problemas de saúde. Segundo os jornalistas Shams Charania e Anthony Slater, da ESPN americana, o ala letão não está recebendo nenhuma parcela de seu contrato de US$ 20 milhões na temporada atual.

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Porziņģis se afastou do Warriors para tratar sintomas recorrentes da síndrome POTS (postural orthostatic tachycardia syndrome), condição que, segundo a Clínica Cleveland, "faz o coração bater mais rápido que o normal quando a pessoa passa de uma posição sentada ou deitada para a posição de pé". A franquia da Califórnia não planeja rescindir o contrato do jogador, e ele também não está contestando a suspensão dos pagamentos.

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Contrato na NBA e perdas financeiras

O ala de 31 anos assinou um contrato de dois anos e US$ 40 milhões com o Warriors no verão, com apenas US$ 3 milhões garantidos na segunda temporada do acordo. De acordo com o analista Bobby Marks, cada jogo que Porziņģis perde custa ao atleta US$ 218.341.

A franquia de San Francisco também mantém o jogador no radar do mercado de transferências e estuda negociá-lo antes do prazo da NBA, em 11 de fevereiro.

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Kristaps Porzingis e Draymond Green, do Golden State Warrios, contra o Boston Celtics na NBA (Foto: Noah Graham/NBAE via Getty Images/AFP)
Kristaps Porzingis e Draymond Green, do Golden State Warrios, contra o Boston Celtics na NBA (Foto: Noah Graham/NBAE via Getty Images/AFP)

Histórico com a doença

A POTS já havia comprometido a participação de Porziņģis nas semifinais da Conferência Leste de 2024-25, quando ele ainda defendia o Boston Celtics contra o New York Knicks. Na série de seis jogos, que encerrou a defesa do título do Celtics, o atleta disputou em média apenas 15,5 minutos por partida. Após o quinto jogo, o técnico Joe Mazzulla revelou que Porziņģis não jogou o segundo tempo porque "não conseguia respirar".

No mês passado, o próprio jogador divulgou uma nota afirmando que trabalhava com médicos para encontrar um caminho de volta à saúde, depois de Charania ter reportado que o veterano considerava seu futuro no esporte.

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Ao longo de dez temporadas na NBA, Porziņģis disputou 533 partidas, com médias de 19,5 pontos, 7,6 rebotes e 1,9 assistências por jogo. Na temporada passada, dividida entre o Atlanta Hawks e o Warriors, o ala participou de apenas 32 partidas; o menor volume de jogos em toda sua carreira, à exceção da campanha 2018-19, quando ficou afastado por lesão.

*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

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