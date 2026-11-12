Uma cena inusitada marcou a vitória do Houston Rockets sobre o Golden State Warriors. Na noite desta quarta-feira (11), Marcus Smart atacou com um soco o pivô Charles Bassey, que desviou bem a tempo para fugir do golpe. Apesar da "falta de contato", o armador dos Rockets foi ejetado da partida.

O lance aconteceu na reta final do terceiro quarto, logo após uma cesta de Amen Thompson a cerca de 20 segundos para o fim do período. Enquanto as atenções estavam nos pontos convertidos para Houston, Smart e Bassey trocavam farpas no meio da quadra. A discussão aumentou, e o armador decidiu agredir o rival.

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Os jogadores foram, então, separados pelos companheiros e treinadores. Marcus foi levado ao vestiário antes mesmo da decisão do juiz e não saiu mais de lá. Após a checagem, o árbrutro Mitchell Ervin aplicou uma falta flagrante de nível 2 no armador, que foi expulso automaticamente.

Antes disso, Smart contribuiu com seis dos 115 pontos marcados pelos Rockets, contra 108 dos Warriors. O armador registrou ainda dois rebotes e uma assistência em 16 minutos de jogo. Do outro lado, Bassey marcou sete pontos e pegou seis rebotes, além de uma roubada de bola.

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A derrota do Golden State Warriors para o Houston Rockets por 115 a 108, pela NBA, encerrou uma sequência de oito vitórias consecutivas. Além do resultado negativo, a equipe californiana ganhou uma preocupação para os próximos compromissos: Stephen Curry deixou a quadra ainda no primeiro quarto após sentir dores na região direita do abdômen.

Veja os próximos jogos de Warriors e Rockets

As duas equipes voltam à quadra nesta sexta-feira (13). O Houston Rockets enfrenta o Utah Jazz, às 22h30 (de Brasília), enquanto o Golden State Warriors visita o San Antonio Spurs, às 23h30.

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Com nove vitórias e três derrotas, Houston ocupa a terceira posição da Conferência Oeste. Golden State aparece em sexto lugar, com oito triunfos e quatro resultados negativos.