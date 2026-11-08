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Gui Santos volta, e Curry supera LeBron em vitória dos Warriors

Resultado contra Orlando Magic marca a 7ª vitória consecutiva da franquia na NBA

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
08/11/2026 11:45
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Gui Santos, jogador do Golden State Warriors, com a bola de basquete durante jogo da NBA.
Gui Santos se prepara para arremesso em partida contra Orlando Magic pela NBA (Foto: JED JACOBSOHN / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)

Na madrugada deste domingo (8), o Golden State Warriors conquistou sua sétima vitória consecutiva na temporada 2026/27 ao derrotar o Orlando Magic por 126 a 119 no Chase Center, em San Francisco (EUA). O destaque da partida foi Stephen Curry, que marcou 41 pontos e estabeleceu um novo recorde na NBA. O confronto também marcou o retorno do brasileiro Gui Santos, recuperado de lesão, às quadras.

Aos 38 anos, Curry superou LeBron James e se tornou o jogador com mais partidas de pelo menos 40 pontos depois dos 35 anos de idade na história da liga. O armador chegou a 16 atuações com essa pontuação, deixando o astro do Los Angeles Lakers na segunda colocação, com 15 jogos. Michael Jordan aparece em terceiro, com 12.

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Além dos 41 pontos, Curry contribuiu com seis assistências e seis rebotes diante do Magic. O desempenho reforça o bom momento individual do jogador, que vem sendo uma das principais peças do Golden State neste início de temporada.

O astro alcançou seu segundo jogo de 40 pontos na atual edição da NBA. Nas últimas cinco partidas, também registrou pelo menos 30 pontos em quatro oportunidades, demonstrando regularidade ofensiva na sequência positiva da equipe.

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Stephen Curry, do Golden State Warriors, em jogo da NBA, apontando para a torcida.
Stephen Curry aponta em jogo contra o Orlando Magic pela NBA (Foto: EZRA SHAW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Gui Santos retorna de lesão

Gui Santos voltou às quadras após ficar de fora dos dois jogos anteriores do Golden State Warriors por causa de uma tendinite no joelho esquerdo. O brasileiro entrou na prorrogação e, em 11min37s de atuação, contribuiu com três pontos e registrou ainda um rebote e um roubo de bola. Nos arremessos, converteu uma das duas tentativas de quadra.

O retorno aconteceu depois de Gui Santos desfalcar a equipe nas vitórias contra Phoenix Suns e Miami Heat. Diante do Orlando Magic, o brasileiro integrou o quinteto titular ao lado de Stephen Curry, Brandin Podziemski, Yaxel Lendeborg e Draymond Green.

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Warriors emplacam sete vitórias consecutivas

A vitória sobre Orlando representa uma recuperação importante do Golden State na temporada. Depois de começar a campanha com três derrotas consecutivas, a equipe conseguiu reagir e agora soma sete triunfos seguidos. Com o resultado diante do Magic, o Golden State chegou à campanha de sete vitórias e três derrotas, ocupando a quarta posição da Conferência Oeste.

Próximos jogos de Warriors e Magic pela NBA

O Golden State Warriors volta a jogar na terça-feira (10), contra o New Orleans Pelicans, às 0h (horário de Brasília). Já o Orlando Magic terá pela frente o Sacramento Kings na quarta-feira (11), também às 0h (horário de Brasília).

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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

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