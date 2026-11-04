Giannis Antetokounmpo destaca Luka Doncic como um dos maiores

Em confronto recente entre Miami Heat e Los Angeles Lakers, Giannis Antetokounmpo reconheceu a excepcional performance de Luka Doncic, que anotou 42 pontos, 13 assistências e 7 rebotes na vitória por 138 a 117. O esloveno tem sido o principal destaque dos Lakers na temporada da NBA, com média de 38,3 pontos por jogo.

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Luka Doncic tem iniciado a temporada em um nível extraordinário, assumindo a liderança dos Lakers após a saída de LeBron James. Sua capacidade ofensiva tem chamado a atenção de toda a liga, incluindo Giannis Antetokounmpo, que, mesmo sendo o principal jogador do Miami Heat, não hesitou em elogiar o rival. Após o duelo entre as equipes, Giannis afirmou que Luka é um dos melhores pontuadores que já jogaram basquete, talvez o melhor de todos os tempos, apesar do receio que muitos têm em admitir isso.

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O ala do Heat destacou que, além do desempenho individual, Doncic tem conseguido levar seu time a vitórias, fator essencial para ser considerado entre os candidatos ao prêmio de MVP. Giannis, que já conquistou o troféu duas vezes, reconheceu que o esloveno está definitivamente entre os principais nomes da temporada, embora tenha ressaltado que prefere focar no próprio jogo e não se envolver muito na disputa pelo prêmio.

Enquanto isso, o Miami Heat enfrenta dificuldades para engrenar na temporada, tendo perdido os quatro primeiros jogos e acumulando apenas duas vitórias nas últimas partidas. A derrota para os Lakers evidenciou que a equipe ainda precisa evoluir para alcançar o nível dos times mais fortes da liga.

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Os Lakers seguem com campanha positiva, somando seis vitórias e duas derrotas, enquanto o Miami Heat busca ajustar seu desempenho para melhorar na sequência da temporada.

Luka Doncic com uniforme amarelo dos Lakers e nº 77, caminhando na quadra enquanto o público aplaude ao fundo (Photo by Katelyn Mulcahy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.