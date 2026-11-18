O Kaseya Center, em Miami, recebe o confronto entre Miami Heat e Milwaukee Bucks nesta quarta-feira (18), a partir das 21h (horário de Brasília), válido pela temporada regular da NBA. A partida será a primeira vez em que Giannis Antetokounmpo encara seu ex-time após ser trocado para a franquia da Flórida durante a offseason.

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Para acompanhar a partida ao vivo, basta acessar o aplicativo ou o site do Prime Video em dispositivos compatíveis, como smart TVs, celulares, tablets, computadores e videogames. A plataforma disponibiliza a transmissão do duelo para seus assinantes.

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Miami Heat e Milwaukee Bucks será o reencontro de Giannis com seu ex-time (Foto: Divulgação/Miami Heat)

Time da NBA vira Vice City por uma noite em ação especial para lançamento de GTA VI

O Miami Heat vai deixar de lado sua identidade tradicional para se transformar em Vice City, cidade fictícia que serve de cenário para GTA VI, por uma noite. Em parceria com a Rockstar Games, a franquia da NBA prepara uma experiência temática para a partida contra o Milwaukee Bucks, nesta quarta-feira (18), no Kaseya Center, em Miami, véspera do lançamento do aguardado jogo.

A transformação vai muito além da identidade visual da quadra. O ginásio receberá uma série de atrações inspiradas no universo de Grand Theft Auto. Entre elas estão carros de GTA 6 expostos na área externa da arena, músicas presentes nas rádios do jogo e ativações especiais durante a partida.

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As mudanças também chegarão à alimentação dos torcedores. Duas redes fictícias conhecidas pelos fãs da franquia ganharão espaço no Kaseya Center: Burger Shot e Cluckin' Bell. Os estabelecimentos estarão disponíveis em pontos específicos da arena, nas seções 105, 120, 308, 324 e 325.

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Outro destaque será a quadra, que terá um piso especial desenvolvido exclusivamente para a ocasião. O uniforme também será diferente. Em colaboração com Nike e Cactus Jack, marca de Travis Scott, o Heat apresentou uma coleção especial para a noite, com peças predominantemente pretas e detalhes em rosa neon. Os jogadores utilizarão uma versão exclusiva, enquanto uma edição com o nome Vice City estará disponível para os torcedores.

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A arena já começou a entrar no clima da cidade fictícia. No dia 1º de outubro, o ginásio recebeu um letreiro gigante com a inscrição "Welcome to Vice City" no teto. A iniciativa faz parte de uma campanha que aproxima Miami, cidade que inspira o cenário do jogo, do lançamento mundial.

Jogo também marca reencontro de Giannis com antigo time

Além da experiência temática, a partida terá um ingrediente esportivo especial. O confronto marcará o primeiro encontro de Giannis Antetokounmpo com o Milwaukee Bucks desde sua saída da franquia, pela qual conquistou o título da NBA, a NBA Cup, dois prêmios de MVP da temporada regular, um de MVP das Finais e outro de Defensor do Ano.

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Miami Heat e Milwaukee Bucks se enfrentam às 21h (de Brasília), com transmissão do Prime Video e do NBA League Pass.