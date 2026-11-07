Doncic faz cesta do próprio garrafão, marca 53 pontos e supera Jordan
Esloveno lidera Lakers na vitória contra Portland com sequência histórica de pontuação
Luka Doncic brilhou na madrugada deste domingo (8) ao marcar 53 pontos na vitória do Los Angeles Lakers por 124 a 118 contra o Portland Trail Blazers, em casa. O astro esloveno alcançou seu sétimo jogo consecutivo com pelo menos 35 pontos e quebrou recordes históricos da NBA, incluindo superar a marca de Michael Jordan em pontos nos primeiros oito jogos da temporada. Doncic ainda protagonizou uma cesta do próprio garrafão.
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Doncic totalizou 361 pontos nos oito primeiros jogos da temporada, ultrapassando os 307 pontos anotados por Michael Jordan em 1986. Apenas Wilt Chamberlain, com 418 pontos em 1962, mantém uma marca superior nesse início de temporada. O esloveno também está próximo de igualar outro recorde de Chamberlain: ser o primeiro jogador desde o lendário pivô a fechar uma temporada com média de 40 pontos ou mais. Atualmente, Doncic tem média de 40,1 pontos por jogo, enquanto o recorde é de 50,4 pontos na temporada 1961/62.
Além disso, o esloveno alcançou a marca de 50 pontos pela 11ª vez na carreira, ocupando a décima posição no ranking histórico da NBA para esse feito. Esta foi a segunda vez que ele ultrapassou os 50 pontos nesta temporada. Com a vitória sobre os Blazers, os Lakers chegaram a oito triunfos em dez jogos, assumindo a liderança da Conferência Oeste. O Portland Trail Blazers, por sua vez, ocupa a quinta posição, com seis vitórias em oito partidas.
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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
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