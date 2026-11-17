Gui Santos entra em grupo seleto na NBA ao alcançar feito com o Warriors
Ala converteu o 1000º ponto durante derrota para o New Orleans Pelicans na segunda
A trajetória de Gui Santos na NBA ganhou mais um capítulo importante. Com a camisa do Golden State Warriors, o brasileiro ultrapassou a marca de mil pontos e passou a integrar um grupo restrito de jogadores do país que alcançaram o feito. O ala chegou ao feito após anotar 12 na derrota por 115 a 94 para o New Orleans Pelicans, na última segunda-feira (16).
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Gui acumulava 990 pontos em temporadas regulares antes mesmo do começo da partida. Com uma média de 6,3 pontos por jogo, o ala de 24 anos alcança a marca no início de sua quarta temporada na competição. Todas foram disputadas com o Golden State Warriors.
Com o novo registro, o camisa 15 se tornou o sétimo brasileiro a superar os mil pontos na história da NBA. A lista é liderada por Nenê Hilário, que encerrou sua passagem pela liga com 10.909 pontos, seguido por Leandrinho Barbosa, com 9.035, e Anderson Varejão, com 4.574.
Na sequência, aparecem Tiago Splitter, Raulzinho e Cristiano Felício entre os brasileiros que ainda levam vantagem sobre Santos. Este último, porém, soma 1.078 pontos e está apenas 76 à frente do jogador do Warriors, que pode subir mais uma posição no ranking ainda durante a atual temporada.
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Nova marca entre os brasileiros
Além de entrar para a lista histórica de pontuadores, o jogador dos Warriors também aparece entre os brasileiros que atingiram mil pontos mais rapidamente. Foram necessárias 158 partidas para alcançar o feito, número inferior apenas ao de Nenê, que precisou de 94 jogos, Leandrinho, com 134, e Tiago Splitter, com 137.
Top-10 dos brasileiros na NBA
- Nenê Hilário - 10.909 pontos (11,3 de média)
- Leandrinho Barbosa - 9.035 pontos (10,6 de média)
- Anderson Varejão - 4.574 pontos (7,2 de média)
- Tiago Splitter - 2.816 pontos (7,9 de média)
- Raulzinho - 2.470 pontos (5,7 de média)
- Cristiano Felício - 1.078 pontos (4,3 de média)
- Gui Santos - 1.002 pontos (6,3 de média)
- Lucas Bebê - 446 pontos (3,2 de média)
- Bruno Caboclo - 442 pontos (4,2 de média)
- Rafael 'Babby' Araújo - 389 pontos (2,8 de média)
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