VÍDEO: Wembanyama 'transforma' enterrada em arremesso na NBA
Pivô francês combina alcance físico com atuação de destaque na vitória do San Antonio Spurs sobre o Los Angeles Clippers
Victor Wembanyama voltou a protagonizar uma cena impressionante na NBA. O pivô francês chamou a atenção durante a vitória do San Antonio Spurs por 124 a 112 sobre o Los Angeles Clippers, na noite de quinta-feira (19), no Texas, ao atingir um alcance de 3,94 metros em uma jogada que evidenciou suas características físicas.
A altura alcançada pelo jogador durante o salto tornou difícil até mesmo identificar o movimento realizado: a jogada gerou dúvidas sobre se Wembanyama havia finalizado por cima do aro ou executado uma enterrada. O lance reforçou a capacidade atlética do francês, que já chama atenção por sua combinação de estatura e mobilidade. Veja o momento:
Tradução: "O Wemby acabou de… arremessar de cima do aro???"
De acordo com informações publicadas pelo jornal espanhol "Marca", Wembanyama possui alcance de 2,92 metros quando está com os pés no chão. Com o impulso do salto vertical, essa marca chega a 3,94 metros.
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Wembanyama lidera vitória dos Spurs com atuação dominante
Além do alcance impressionante, o francês foi um dos principais responsáveis pelo resultado positivo de San Antonio. Em 33 minutos de atuação, Wembanyama registrou 32 pontos, 11 rebotes e três assistências, terminando a partida com um duplo-duplo.
O desempenho do pivô foi acompanhado por boas contribuições de outros jogadores dos Spurs. Stephon Castle anotou 21 pontos e distribuiu 12 assistências, enquanto Julian Champagnie acrescentou 20 pontos ao placar da equipe.
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Pelo lado dos Clippers, Darius Garland e Brook Lopez foram os principais destaques ofensivos, com 23 pontos cada. Mesmo com a produção da dupla, Los Angeles não conseguiu evitar a derrota por 124 a 112.
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