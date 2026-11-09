Giannis Antetokounmpo rebate ex-técnico sobre saída dos Bucks
Astro do Miami Heat critica ex-técnico após declarações sobre pedido de troca e estilo de jogo
Giannis Antetokounmpo respondeu no último domingo (9), após vitória do Miami Heat contra o Sacramento Kings pela NBA, às críticas feitas por seu ex-técnico Doc Rivers sobre sua saída do Milwaukee Bucks e seu modo de atuar. Rivers afirmou que o grego queria sair da franquia sem assumir publicamente o desejo de ser negociado, o que foi rebatido pelo jogador.
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Doc Rivers, que comandou os Bucks entre 2023 e 2026, declarou em entrevista ao podcast "The Bill Simmons Podcast" que Giannis teria feito um "jogo" para não parecer o vilão na negociação, esperando que a diretoria anunciasse a troca em vez de ele pedir para sair. Segundo Rivers, o ala-pivô "não necessariamente tem uma inteligência de jogo excepcional" e joga basicamente com força e indo em direção à cesta.
Giannis, que foi negociado com o Miami Heat após a última temporada, respondeu às críticas dizendo estar "sem palavras" e ressaltou que seu técnico atual é Erik Spoelstra. Ele aconselhou os atletas a não deixarem que amargura ou mesquinharia atrapalhem seus objetivos e sonhos, e sugeriu que as perguntas sobre as declarações devem ser feitas a Rivers, não a ele.
— Primeiramente, ele não é meu técnico. Meu técnico é o Coach Spo (Erik Spoelstra), mas (Rivers) é um cara com quem trabalhei no passado. Estou sem palavras. Vocês precisam perguntar a ele por que pensou isso. Isso é com ele, não comigo. Só preciso me concentrar no meu time, no que tenho que fazer, em como posso melhorar e em como posso ajudar a equipe — disse Antetokoumpo.
Miami Heat vence Sacramento Kings
Durante a partida contra o Sacramento Kings, Giannis teve uma atuação destacada, com 29 pontos, 14 rebotes, três assistências, dois roubos de bola e dois tocos, contribuindo para a quarta vitória do Heat na temporada da NBA.
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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
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