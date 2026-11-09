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Giannis Antetokounmpo rebate ex-técnico sobre saída dos Bucks

Astro do Miami Heat critica ex-técnico após declarações sobre pedido de troca e estilo de jogo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
09/11/2026 17:12
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Giannis Antetokounmpo, do Miami Heat, avança com a bola enquanto jogadores do Sacramento Kings o cercam.
Giannis Antetokounmpo, do Miami Heat, avança com a bola enquanto jogadores do Sacramento Kings o cercam (Photo by Thien-An Truong / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Giannis Antetokounmpo respondeu no último domingo (9), após vitória do Miami Heat contra o Sacramento Kings pela NBA, às críticas feitas por seu ex-técnico Doc Rivers sobre sua saída do Milwaukee Bucks e seu modo de atuar. Rivers afirmou que o grego queria sair da franquia sem assumir publicamente o desejo de ser negociado, o que foi rebatido pelo jogador.

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Doc Rivers, que comandou os Bucks entre 2023 e 2026, declarou em entrevista ao podcast "The Bill Simmons Podcast" que Giannis teria feito um "jogo" para não parecer o vilão na negociação, esperando que a diretoria anunciasse a troca em vez de ele pedir para sair. Segundo Rivers, o ala-pivô "não necessariamente tem uma inteligência de jogo excepcional" e joga basicamente com força e indo em direção à cesta.

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Giannis, que foi negociado com o Miami Heat após a última temporada, respondeu às críticas dizendo estar "sem palavras" e ressaltou que seu técnico atual é Erik Spoelstra. Ele aconselhou os atletas a não deixarem que amargura ou mesquinharia atrapalhem seus objetivos e sonhos, e sugeriu que as perguntas sobre as declarações devem ser feitas a Rivers, não a ele.

— Primeiramente, ele não é meu técnico. Meu técnico é o Coach Spo (Erik Spoelstra), mas (Rivers) é um cara com quem trabalhei no passado. Estou sem palavras. Vocês precisam perguntar a ele por que pensou isso. Isso é com ele, não comigo. Só preciso me concentrar no meu time, no que tenho que fazer, em como posso melhorar e em como posso ajudar a equipe — disse Antetokoumpo.

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Miami Heat vence Sacramento Kings

Durante a partida contra o Sacramento Kings, Giannis teve uma atuação destacada, com 29 pontos, 14 rebotes, três assistências, dois roubos de bola e dois tocos, contribuindo para a quarta vitória do Heat na temporada da NBA.

Giannis Antetokounmpo em lance no jogo da NBA contra Sacramento Kings
Giannis Antetokounmpo em lance no jogo da NBA contra Sacramento Kings (Photo by ROCKY WIDNER / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)

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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

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