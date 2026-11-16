Doncic faz 43 pontos, desenha jogada e comanda vitória dos Lakers
Esloveno distribui nove assistências e lidera triunfo do Los Angeles Lakers sobre o Phoenix Suns por 131 a 123, pela NBA
Luka Doncic foi o grande destaque da vitória do Los Angeles Lakers sobre o Phoenix Suns por 131 a 123, no último domingo. Jogando em casa, o astro esloveno anotou 43 pontos, distribuiu nove assistências e teve papel decisivo para levar a equipe californiana ao oitavo triunfo consecutivo na temporada da NBA. Além da atuação individual, o camisa 77 chamou a atenção ao assumir o papel de estrategista e desenhar uma jogada na prancheta da comissão técnica.
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O desempenho diante dos Suns marcou o sétimo jogo de Doncic com pelo menos 40 pontos na temporada. Com média de 39 pontos por partida, o esloveno lidera a lista de maiores pontuadores da NBA. Na partida de domingo, ele ainda contribuiu com três rebotes e mostrou mais uma vez sua capacidade de influenciar o jogo em diferentes aspectos.
Doncic começou a partida em ritmo acelerado e marcou 25 pontos apenas no primeiro tempo, ajudando os Lakers a construir uma vantagem confortável no placar. A equipe de Los Angeles chegou a abrir 24 pontos de frente, mas encontrou dificuldades para administrar o resultado nos minutos finais.
No último quarto, o Phoenix Suns reagiu e anotou 43 pontos, contra 27 dos donos da casa. A equipe visitante conseguiu diminuir a diferença para oito pontos e colocou pressão sobre os Lakers. Apesar da reação, o time californiano conseguiu controlar o confronto nos momentos decisivos e confirmou a vitória.
Outro episódio que chamou a atenção durante a partida foi a iniciativa de Doncic de pegar a prancheta da comissão técnica para desenhar uma jogada. A cena repercutiu nas redes sociais e reforçou a participação ativa do esloveno na organização ofensiva da equipe, evidenciando seu protagonismo também fora das estatísticas.
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Situação dos Lakers e próximos jogos na NBA
Com o resultado, o Los Angeles Lakers chegou à marca de 12 vitórias e duas derrotas, mantendo-se na vice-liderança da Conferência Oeste. A equipe agora volta suas atenções para o próximo compromisso, contra o Charlotte Hornets, na quarta-feira, à 1h (horário de Brasília).
Já o Phoenix Suns ocupa a 11ª colocação da mesma conferência e tenta se recuperar diante do Denver Nuggets. As equipes se enfrentam nesta segunda-feira, às 23h (horário de Brasília).
Os Lakers, por sua vez, buscam ampliar a sequência positiva e manter o embalo na disputa pelas primeiras posições do Oeste, novamente sob a liderança de Luka Doncic.
*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.