Doncic faz 43 pontos, desenha jogada e comanda vitória dos Lakers

Luka Doncic foi o grande destaque da vitória do Los Angeles Lakers sobre o Phoenix Suns por 131 a 123, no último domingo. Jogando em casa, o astro esloveno anotou 43 pontos, distribuiu nove assistências e teve papel decisivo para levar a equipe californiana ao oitavo triunfo consecutivo na temporada da NBA. Além da atuação individual, o camisa 77 chamou a atenção ao assumir o papel de estrategista e desenhar uma jogada na prancheta da comissão técnica.

➡️Flamengo vira sobre o Boca e garante vaga no Final Four da Liga Sul-Americana

O desempenho diante dos Suns marcou o sétimo jogo de Doncic com pelo menos 40 pontos na temporada. Com média de 39 pontos por partida, o esloveno lidera a lista de maiores pontuadores da NBA. Na partida de domingo, ele ainda contribuiu com três rebotes e mostrou mais uma vez sua capacidade de influenciar o jogo em diferentes aspectos.

continua após a publicidade

Doncic começou a partida em ritmo acelerado e marcou 25 pontos apenas no primeiro tempo, ajudando os Lakers a construir uma vantagem confortável no placar. A equipe de Los Angeles chegou a abrir 24 pontos de frente, mas encontrou dificuldades para administrar o resultado nos minutos finais.

No último quarto, o Phoenix Suns reagiu e anotou 43 pontos, contra 27 dos donos da casa. A equipe visitante conseguiu diminuir a diferença para oito pontos e colocou pressão sobre os Lakers. Apesar da reação, o time californiano conseguiu controlar o confronto nos momentos decisivos e confirmou a vitória.

continua após a publicidade

Outro episódio que chamou a atenção durante a partida foi a iniciativa de Doncic de pegar a prancheta da comissão técnica para desenhar uma jogada. A cena repercutiu nas redes sociais e reforçou a participação ativa do esloveno na organização ofensiva da equipe, evidenciando seu protagonismo também fora das estatísticas.

Luka Dončić (77) do Lakers salta para arremesso cercado por Suns, em jogo da NBA. (Foto: Kelsey Grant / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Situação dos Lakers e próximos jogos na NBA

Com o resultado, o Los Angeles Lakers chegou à marca de 12 vitórias e duas derrotas, mantendo-se na vice-liderança da Conferência Oeste. A equipe agora volta suas atenções para o próximo compromisso, contra o Charlotte Hornets, na quarta-feira, à 1h (horário de Brasília).

continua após a publicidade

Já o Phoenix Suns ocupa a 11ª colocação da mesma conferência e tenta se recuperar diante do Denver Nuggets. As equipes se enfrentam nesta segunda-feira, às 23h (horário de Brasília).

Os Lakers, por sua vez, buscam ampliar a sequência positiva e manter o embalo na disputa pelas primeiras posições do Oeste, novamente sob a liderança de Luka Doncic.

continua após a publicidade

*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.