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Curry preocupa Warriors após deixar jogo com lesão na NBA

Astro deixou a partida ainda no primeiro quarto com dores no abdômen

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
12/11/2026 12:58
Atualizado há 21 minutos
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Stephen Curry, número 30, Golden State Warriors, em uniforme de basquete durante partida.
Curry em ação pelos Warriors contra os Rockets (Foto: Kenneth Richmond/Getty Images via AFP)

O Golden State Warriors perdeu para o Houston Rockets por 115 a 108 na noite desta quarta-feira (11), pela NBA, e viu chegar ao fim uma sequência de oito vitórias consecutivas. Além do resultado negativo, a equipe californiana ganhou uma preocupação para os próximos compromissos: Stephen Curry deixou a quadra ainda no primeiro quarto após sentir dores na região direita do abdômen.

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O armador atuou por aproximadamente seis minutos e conseguiu converter uma bola de três pontos antes de apresentar desconforto. Após o arremesso, Curry levou a mão à lateral do corpo e sinalizou para o banco de reservas. Pouco depois, seguiu para o vestiário acompanhado por um integrante da equipe médica.

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O jogador permaneceu sob avaliação até o fim do primeiro período, mas foi oficialmente retirado da partida no início do segundo quarto. No intervalo, deixou a arena para realizar exames de ressonância magnética no abdômen e no músculo oblíquo.

Após o confronto, o técnico Steve Kerr demonstrou preocupação com a situação do principal jogador da franquia.

— A preocupação é alta, mas não tenho ideia da gravidade — afirmou o treinador.

Segundo Kerr, Curry relatou que nunca havia sentido um problema semelhante anteriormente. Antes de deixar a arena para os exames, o armador ainda conversou com os companheiros e pediu que mantivessem a concentração na partida.

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Stephen Curry (GSW) dribla contra Houston Rockets em jogo da NBA.
Curry em ação pelos Warriors contra os Rockets (Foto: Kenneth Richmond/Getty Images via AFP)

Rockets encerram sequência de oito vitórias dos Warriors

Sem Curry, o Golden State tentou reagir, mas não conseguiu evitar a derrota por sete pontos de diferença. O resultado encerrou uma série de oito triunfos consecutivos da equipe, que não alcançava uma sequência desse tamanho desde a temporada 2021/22, quando conquistou o título da NBA.

Pelo lado de Houston, Kevin Durant foi um dos destaques, com 20 pontos, quatro rebotes e cinco assistências. Já Yaxel Lendeborg terminou como cestinha dos Warriors, com 25 pontos.

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Warriors acumulam desfalques por lesão

A possível ausência de Curry aumenta os problemas físicos do elenco comandado por Steve Kerr. Jimmy Butler e Moses Moody seguem afastados por problemas no joelho, enquanto Brandon Williams se recupera de uma distensão na coxa e deve ficar fora por pelo menos uma semana.

Outro desfalque é Kristaps Porzingis, que se afastou das atividades para tratar questões de saúde. Nesse cenário, a condição física de Curry se torna ainda mais importante para os planos da equipe.

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Veja os próximos jogos de Warriors e Rockets

As duas equipes voltam à quadra nesta sexta-feira (13). O Houston Rockets enfrenta o Utah Jazz, às 22h30 (de Brasília), enquanto o Golden State Warriors visita o San Antonio Spurs, às 23h30.

Com nove vitórias e três derrotas, Houston ocupa a terceira posição da Conferência Oeste. Golden State aparece em sexto lugar, com oito triunfos e quatro resultados negativos.

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