Spurs batem os Warriors e chegam à 11ª vitória seguida na NBA
Time de San Antonio venceu em casa e mantém sequência invicta na temporada regular
Na última sexta-feira (13), o San Antonio Spurs derrotou o Golden State Warriors por 123 a 85, no Frost Bank Center, em San Antonio. O resultado marcou a 11ª vitória consecutiva e consolidou a boa fase da franquia, que lidera a Conferência Oeste da NBA.
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O principal destaque da partida foi Stephon Castle. O armador de 22 anos anotou 32 pontos, sua melhor marca na atual temporada, além de distribuir seis assistências e pegar cinco rebotes. Victor Wembanyama também teve participação importante, com um duplo-duplo de 12 pontos e 12 rebotes, além de seis assistências.
O domínio dos Spurs ficou evidente desde os primeiros minutos. A equipe abriu 18 pontos de vantagem ainda no primeiro quarto, encerrado com o placar de 38 a 14. No intervalo, a diferença já era de 30 pontos (63 a 33). Durante o terceiro período, San Antonio chegou a estabelecer uma vantagem de 43 pontos, permitindo que o técnico Mitch Johnson preservasse alguns dos principais jogadores na reta final.
Pelo lado dos Warriors, LJ Cryer foi o principal pontuador, com 20 pontos e seis assistências. A equipe de Golden State, porém, sentiu a ausência de Stephen Curry, que sofreu uma lesão no músculo oblíquo direito durante a partida contra o Houston Rockets, na última quarta-feira (11). O armador deve ficar afastado das quadras por pelo menos duas semanas.
Com o resultado, o San Antonio Spurs chegou à campanha de 11 vitórias e duas derrotas na temporada, enquanto o Golden State Warriors ficou com oito triunfos e cinco reveses.
As duas equipes já têm compromissos definidos para a sequência da temporada. O San Antonio Spurs volta à quadra neste domingo (15), quando enfrenta o Utah Jazz, fora de casa, às 19h (de Brasília). Já o Golden State Warriors terá pela frente o New Orleans Pelicans na segunda-feira (16), às 22h (de Brasília), também como visitante.
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Veja os resultados da rodada da NBA
Los Angeles Clippers 113 x 112 Oklahoma City Thunder
Orlando Magics 107 x 99 Milwaukee Bucks
New Orleans Pelicans 111 x 142 Memphis Grizzlies
Miami Heat 133 x 121 Cleveland Cavaliers
Houston Rockets 125 x 118 Utah Jazz
Chicago Bulls 125 x 117 Atlanta Hawks
*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.