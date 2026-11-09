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Bronny James discute com torcedora rival na NBA: 'Quanto ganha?'

Bronny James protagonizou confronto com fã dos Pistons durante vitória dos Lakers em Los Angeles

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
09/11/2026 16:32
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Bronny James discute com torcedora durante partida entre Lakers e Pistons pela NBA
Bronny James discute com torcedora durante partida entre Lakers e Pistons pela NBA (Foto: Reprodução)

Durante a vitória do Los Angeles Lakers sobre o Detroit Pistons na rodada do último domingo (8) pela NBA, Bronny James, filho de LeBron James, se envolveu em uma discussão com uma torcedora adversária à beira da quadra. O jovem armador questionou a mulher sobre sua condição física e renda anual, gerando repercussão nas redes sociais.

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Imagens capturadas no momento mostram o jogador provocando a mulher. Segundo relatos de pessoas presentes, a torcedora foi retirada do local após a troca de palavras com Bronny. O episódio viralizou nas redes sociais, destacando o jovem atleta em meio à partida da NBA. Veja o momento no vídeo abaixo.

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— Você consegue correr pelo menos uma milha? Quanto ganha por ano? — questionou o jogador.

O filho de Lebron não foi o único envolvido em confusões durante a partida, que terminou com vitória do Lakers por 121 a 116. Austin Reeves, que se destacou em quadra com 43 pontos, também protagonizou uma discussão com um torcedor dos Pistons, que estava à beira da quadra.

Bronny James, do Los Angeles Lakers, dribla em quadra durante partida da NBA
Bronny James, do Los Angeles Lakers, dribla em quadra durante partida da NBA (Photo by Tyler Ross / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)

Situação do Lakers na NBA

Os Lakers lideram a Conferência Oeste da NBA, com nove vitórias e duas derrotas. A franquia de Los Angeles vem de uma sequência de cinco vitórias. A próxima partida será nesta segunda-feira (9), contra o Atlanta Hawks.

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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

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