Bronny James discute com torcedora rival na NBA: 'Quanto ganha?'

Durante a vitória do Los Angeles Lakers sobre o Detroit Pistons na rodada do último domingo (8) pela NBA, Bronny James, filho de LeBron James, se envolveu em uma discussão com uma torcedora adversária à beira da quadra. O jovem armador questionou a mulher sobre sua condição física e renda anual, gerando repercussão nas redes sociais.

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Imagens capturadas no momento mostram o jogador provocando a mulher. Segundo relatos de pessoas presentes, a torcedora foi retirada do local após a troca de palavras com Bronny. O episódio viralizou nas redes sociais, destacando o jovem atleta em meio à partida da NBA. Veja o momento no vídeo abaixo.

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— Você consegue correr pelo menos uma milha? Quanto ganha por ano? — questionou o jogador.

Bronny James discutindo com uma torcedora em Detroit: "Você consegue correr pelo menos 1 milha? Quanto você ganha por ano?" https://t.co/YjF9yaBrQH — NBA do Povo 🏀🇧🇷 (@NBAdoPovo) November 9, 2026

O filho de Lebron não foi o único envolvido em confusões durante a partida, que terminou com vitória do Lakers por 121 a 116. Austin Reeves, que se destacou em quadra com 43 pontos, também protagonizou uma discussão com um torcedor dos Pistons, que estava à beira da quadra.

Bronny James, do Los Angeles Lakers, dribla em quadra durante partida da NBA (Photo by Tyler Ross / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)

Situação do Lakers na NBA

Os Lakers lideram a Conferência Oeste da NBA, com nove vitórias e duas derrotas. A franquia de Los Angeles vem de uma sequência de cinco vitórias. A próxima partida será nesta segunda-feira (9), contra o Atlanta Hawks.

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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.