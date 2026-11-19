O Miami Heat venceu o Milwaukee Bucks por 137 a 130 na quarta-feira (18), pela temporada regular da NBA. O confronto marcou o primeiro reencontro de Giannis Antetokounmpo com sua antiga equipe desde a transferência para a franquia da Flórida. Além de liderar o triunfo, o grego viu Bam Adebayo também ganhar destaque ao superar um desentendimento com Tyler Herro, ex-companheiro de equipe.

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Giannis Antetokounmpo foi um dos principais nomes da partida, com 27 pontos, 14 rebotes e nove assistências. O astro ficou a apenas uma assistência de registrar um triplo-duplo, marca alcançada quando um jogador chega a dois dígitos em três fundamentos diferentes.

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Após o confronto com o antigo clube, o grego minimizou o significado do reencontro e afirmou que encara todos os adversários da mesma maneira.

— Não importa contra quem eu jogo. Não importa a camisa — declarou o jogador.

Bam Adebayo também teve atuação importante na vitória do Heat, com 26 pontos. O pivô, porém, chamou atenção por outro motivo: o primeiro encontro com Tyler Herro desde o desentendimento entre os dois durante a liga de verão.

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A discussão começou após Herro fazer comentários críticos sobre o estilo de jogo de Adebayo. Questionado sobre o episódio, o pivô do Miami Heat afirmou que já deixou a situação para trás.

— Já superei isso há tempos. Não sou uma daquelas pessoas que guardam rancor — disse.

Com o resultado, o Miami Heat chegou à sexta vitória consecutiva e alcançou a quarta colocação da Conferência Leste, com nove triunfos e seis derrotas. O Milwaukee Bucks, por outro lado, atravessa um momento complicado e soma apenas uma vitória em 15 partidas, ocupando a última posição da classificação.

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Bam Adebayo, do Miami Heat, faz enterrada durante partida contra o Milwalkee Bucks pela temporada regular da NBA (Foto: Carmen Mandato / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Saída de Giannis e homenagem a Bam

Giannis Antetokounmpo defendeu o Milwaukee Bucks durante 13 temporadas antes de solicitar sua saída da franquia. Após o pedido, o jogador foi negociado e se transferiu para o Miami Heat no verão de 2026, no hemisfério norte.

A partida também teve um momento especial para Bam Adebayo fora das quadras. O pivô comemorou sua escolha para a capa da edição Vice City do NBA 2K27. O jogador revelou que cresceu acompanhando a franquia de videogames e que tinha Kobe Bryant, também homenageado nas capas da série, como um de seus ídolos.

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O Miami Heat tenta manter o embalo na sequência da temporada regular e volta à quadra no domingo (22), quando enfrenta o Oklahoma City Thunder. Já o Milwaukee Bucks busca interromper a série negativa diante do Portland Trail Blazers, nesta quinta-feira (19).

Veja os resultados da rodada da NBA

Miami Heat 137 x 130 Milwaukee Bucks

Chicago Bulls 137 x 107 Brooklyn Nets

Memphis Grizzlies 124 x 121 Cleveland Cavaliers

Philadelphia 76ers 121 x 116 Orlando Magic

Houston Rockets 119 x 104 Indiana Pacers

Detroit Pistons 122 x 109 New Orleans Pelicans

Atlanta Hawks 117 x 112 Oklahoma City Thunder

Dallas Mavericks 116 x 94 Golden State Warriors

Washington Wizards 103 x 99 Toronto Raptors

Denver Nuggets 105 x 101 Boston Celtics

Phoenix Suns 128 x 107 Sacramento Kings

Utah Jazz 109 x 97 Los Angeles Lakers

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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.