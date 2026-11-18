Lakers viram na prorrogação e chegam à nona vitória seguida na NBA
Equipe de Los Angeles reverteu desvantagem de 18 pontos e manteve sequência invicta
O Los Angeles Lakers ampliou sua sequência positiva na temporada da NBA ao vencer o Charlotte Hornets por 118 a 114, na noite desta terça-feira (17), em Los Angeles. Mesmo após ficar 18 pontos atrás no placar, a equipe da casa reagiu, levou a partida para a prorrogação e conquistou sua nona vitória consecutiva na competição.
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O grande destaque do confronto foi Quentin Grimes, que anotou 47 pontos e alcançou a melhor marca de sua carreira. O jogador foi decisivo principalmente no último quarto, quando marcou 21 pontos e liderou a reação dos Lakers. A dois segundos do fim do tempo regulamentar, ele converteu uma cesta de três pontos, com assistência de Luka Doncic, para empatar o duelo em 111 a 111 e levar a decisão para a prorrogação.
Doncic também teve participação fundamental na vitória, com 36 pontos, sete assistências e seis rebotes. Pelo lado dos Hornets, Brandon Miller foi o principal pontuador, com 28 pontos, mesma marca de Naz Reid, que ainda registrou 11 rebotes. Coby White contribuiu com outros 19 pontos.
A partida começou com vantagem dos visitantes, que fecharam o primeiro quarto vencendo por 34 a 30. No segundo período, o Charlotte ampliou a diferença e foi para o intervalo com 66 a 59 no placar. A equipe manteve o controle no terceiro quarto, vencido por 28 a 22, e chegou a abrir 18 pontos de vantagem.
A reação dos Lakers ganhou força no último período. Com uma atuação inspirada de Grimes, os donos da casa venceram o quarto por 30 a 17 e conseguiram o empate. Na prorrogação, Los Angeles limitou o adversário a apenas três pontos, contra sete dos mandantes, para confirmar a virada por 118 a 114.
Com o resultado, os Lakers chegaram à campanha de 13 vitórias e duas derrotas, permanecendo invictos no mês de novembro e na liderança da Conferência Oeste. A equipe volta à quadra nesta quarta-feira (18), quando recebe o Utah Jazz, em busca de prolongar a sequência positiva.
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Outros resultados da rodada da NBA
- New York Knicks 111 x 102 Toronto Raptors
- Minnesota Timberwolves 106 x 105 Portland Trail Blazers
- Detroit Pistons 105 x 93 San Antonio Spurs
- Utah Jazz 132 x 107 LA Clippers
*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
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