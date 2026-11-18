GTA 6 no esporte: veja as referências reais que você não notou
Quadra de time da NBA terá ativação da Rockstar Games
O tão esperado GTA 6 ainda não chegou aos consoles, mas já está cheio de referências. Às vésperas do lançamento, marcado para a virada de quarta para quinta-feira (19), a Rockstar transformou o esporte em vitrine, e o jogo que é sinônimo de caos virtual aparece no mundo real em estádios, ginásios e até no céu.
O ponto alto vem hoje. Nesta quarta (18), o Miami Heat joga contra o Milwaukee Bucks no Kaseya Center com a identidade de Vice City. A noite se chama "A Night in Vice City". Tem quadra especial, com o logo do jogo na área pintada de rosa, uniformes feitos com Nike e a Cactus Jack, marca de Travis Scott, e praças de alimentação inspiradas em Burger Shot e Cluckin' Bell.
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Referências reais dentro do GTA 6
A campanha foi além da NBA. O jogo apareceu nos painéis de LED do El Clásico entre Barcelona e Real Madrid e ganhou um comercial no Superclássico entre Boca Juniors e River Plate. No Hard Rock Stadium, casa do Miami Dolphins, a NFL entrou na jogada com animações de GTA após os touchdowns do time. Na NASCAR, um dirigível da Goodyear com a cara de Vice City sobrevoou Homestead-Miami e também apareceu perto do Kaseya Center e do Hard Rock Stadium.
A escolha não é aleatória. Vice City é a versão ficcional de Miami, e o esporte local está no jogo.
O que já aparece no jogo e tem par na vida real
Vice City tem muito de Miami, e a parte esportiva é a mais fácil de reconhecer. Dentro do jogo, o Kaseya Center, casa do Miami Heat, aparece como Sahara Arena, ginásio do Vice City Narcos, time de basquete que é uma versão do Heat, com logo parecido. O ginásio fica na região central da cidade, à beira da baía, como o original.
Já o Fleeca Field, que mostra a camisa do Vice City Mambas em banners, é apontado por fãs como o equivalente ao loanDepot Park, estádio dos Marlins, de teto retrátil branco e estrutura curva. Os dois aparecem em material vazado e em comparações feitas por fãs, e a Rockstar não confirmou oficialmente.
Há ainda uma diferença curiosa. O Fleeca Field é usado como estádio de futebol americano, enquanto o loanDepot Park é principalmente um estádio de beisebol (mas já recebeu o Miami Beach Bowl, de futebol americano universitário, entre 2014 e 2016). Nos trailers, o Miami Dolphins também ganha uma versão própria, o Vice City Manatees, com uniforme na mesma cor aqua.
Nenhum dos times reais tem licença, por isso todos aparecem com nomes fictícios. Até a questão dos nomes de estádios entrou na brincadeira: segundo wikis de fãs, o patrocínio fictício da Sahara satiriza as várias trocas de nome que o Kaseya Center já teve, como American Airlines Arena e FTX Arena.
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