Time da NBA vira Vice City por uma noite em ação especial para lançamento de GTA VI
Miami Heat terá quadra temática, uniformes exclusivos e até lanchonetes inspiradas no universo da franquia
O Miami Heat vai deixar de lado sua identidade tradicional para se transformar em Vice City, cidade fictícia que serve de cenário para GTA VI, por uma noite. Em parceria com a Rockstar Games, a franquia da NBA prepara uma experiência temática para a partida contra o Milwaukee Bucks, nesta quarta-feira (18), no Kaseya Center, em Miami, véspera do lançamento do aguardado jogo.
A transformação vai muito além da identidade visual da quadra. O ginásio receberá uma série de atrações inspiradas no universo de Grand Theft Auto. Entre elas estão carros de GTA 6 expostos na área externa da arena, músicas presentes nas rádios do jogo e ativações especiais durante a partida.
As mudanças também chegarão à alimentação dos torcedores. Duas redes fictícias conhecidas pelos fãs da franquia ganharão espaço no Kaseya Center: Burger Shot e Cluckin' Bell. Os estabelecimentos estarão disponíveis em pontos específicos da arena, nas seções 105, 120, 308, 324 e 325.
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Outro destaque será a quadra, que terá um piso especial desenvolvido exclusivamente para a ocasião. O uniforme também será diferente. Em colaboração com Nike e Cactus Jack, marca de Travis Scott, o Heat apresentou uma coleção especial para a noite, com peças predominantemente pretas e detalhes em rosa neon. Os jogadores utilizarão uma versão exclusiva, enquanto uma edição com o nome Vice City estará disponível para os torcedores.
A arena já começou a entrar no clima da cidade fictícia. No dia 1º de outubro, o ginásio recebeu um letreiro gigante com a inscrição "Welcome to Vice City" no teto. A iniciativa faz parte de uma campanha que aproxima Miami, cidade que inspira o cenário do jogo, do lançamento mundial.
Jogo também marca reencontro de Giannis com antigo time
Além da experiência temática, a partida terá um ingrediente esportivo especial. O confronto marcará o primeiro encontro de Giannis Antetokounmpo com o Milwaukee Bucks desde sua saída da franquia, pela qual conquistou o título da NBA, a NBA Cup, dois prêmios de MVP da temporada regular, um de MVP das Finais e outro de Defensor do Ano.
Miami Heat e Milwaukee Bucks se enfrentam às 21h (de Brasília), com transmissão do Prime Video e do NBA League Pass.
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GTA 6 chega após 13 anos de espera
O lançamento de Grand Theft Auto 6 está marcado para as 0h (de Brasília) do dia 19 de novembro. O título será o primeiro jogo inédito da franquia principal em 13 anos, desde o lançamento de GTA 5, em 2013, um dos maiores sucessos da história dos videogames.
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A história será ambientada em um mundo aberto, inspirado no estado da Flórida, nos Estados Unidos, com Vice City como principal cenário. A cidade fictícia, baseada em Miami, apareceu pela primeira vez na franquia e ganhou um jogo próprio em 2002, com GTA: Vice City.
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