Wembanyama vive noite iluminada e bate recordes na NBA

Victor Wembanyama brilhou na madrugada desta quinta-feira (5), em San Antonio, nos Estados Unidos, ao anotar 52 pontos e 24 rebotes na vitória apertada dos Spurs por 112 a 111 sobre o Dallas Mavericks. Os números alcançados pelo astro francês representam suas melhores marcas pessoais na NBA.

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O ala-pivô de 22 anos dominou a partida desde o início, marcando 10 dos 12 primeiros pontos do San Antonio Spurs e respondendo por mais de 42% dos acertos do time nos dois primeiros quartos. Ele se tornou o primeiro jogador desde a temporada 1997/98 a registrar pelo menos 25 pontos, 10 rebotes e cinco tocos na primeira metade de um duelo.

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Wembanyama terminou o confronto com 52 pontos, 24 rebotes e oito tocos na conta, ficando próximo de um triplo-duplo. O "alien" entrou para a história da liga americana de basquete ao se tornar apenas o segundo atleta a conseguir pelo menos 50 pontos, 20 rebotes e cinco tocos em um jogo, feito antes alcançado por Bob McAdoo. Além disso, a última vez que um jogador fez pelo menos 50 pontos e 20 rebotes em um triunfo por um ponto de diferença foi em 1964, com a lenda Wilt Chamberlain.

— É uma questão de ir entendendo as coisas. Às vezes, você está um passo à frente. Além disso, não tenho me sentido muito bem ultimamente. Estou doente. Senti que recuperei a força nas pernas. Então, é para ser assim com mais frequência — comentou Wemby, sobre seu desempenho.

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A vitória dos Spurs foi a sexta em oito jogos. A franquia do Texas ocupa a quinta posição da Conferência Oeste, enquanto o Dallas Mavericks aparece em 11º lugar.

Wembanyama lidera Spurs na sexta vitória na NBA 2026/27 (Foto: Ronald Cortes / Getty Images via AFP)

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Spurs volta as atenções para a NBA Cup

O San Antonio Spurs retorna à quadra na madrugada do próximo sábado (7), fora de casa, pela estreia na NBA Cup. Às 0h (horário de Brasília), Wembanyama e companhia enfrentam o Sacramento Kings, no Golden 1 Center, em Sacramento.

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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.