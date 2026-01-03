Westbrook bate recorde como armador e supera ídolo da NBA

O fim da pré-temporada pode ter sido marcado por incertezas para Russell Westbrook que fechou com o Sacramento Kings apenas quatro dias antes do início da NBA. Apesar disso, poucos meses depois, o armador voltou a marcar seu nome no livro dos recordes – onde fez história durante seus anos no Oklahoma City Thunder.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Dessa vez, Westbrook se tornou o armador com mais pontos da história na derrota do Kings para o Phoenix Suns nesta sexta-feira (2). O lance do recorde foi uma bandeija no último quarto do jogo. Ao todo, o astro de 37 anos contribuiu com 17 pontos, nove rebotes e seis assistências.

Russell ultrapassou Oscar Robertson, ídolo que comandou ao lado de Kareem Abdul-Jabbar o título do Milwaukee Bucks em 1971. Agora, o armador do Kings registra 26.711 pontos na carreira – um ponto a mais que o lendário jogador. Stephen Curry fecha o pódio da posição com 26,103 pontos marcados.

Além de se destacar entre os armadores, o astro da NBA subiu na lista dos maiores pontuadores da história da liga. O jogador agora assume a 15ª colocação.

Não é a primeira vez que Westbrook ultrapassa Robertson para cravar um recorde na NBA. Foi em maio de 2021 que ele deixou o ex-jogador para trás e assumiu o posto de maior recordista de triplos-duplos da NBA, ao alcançar o 182º da carreira. De lá para cá, o armador seguiu empilhando números e empurrou o recorde para 207.

