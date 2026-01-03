menu hamburguer
NBA

Westbrook bate recorde como armador e supera ídolo da NBA

Armador do Kings se tornou o armador com mais pontos da história da liga

a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 03/01/2026
12:09
Russell Westbrook em jogo entre Sacramento Kings e Phoenix Suns na NBA (Foto: Kate Frese/NBAE via Getty Images/AFP)
imagem cameraRussell Westbrook em jogo entre Sacramento Kings e Phoenix Suns na NBA (Foto: Kate Frese/NBAE via Getty Images/AFP)
O fim da pré-temporada pode ter sido marcado por incertezas para Russell Westbrook que fechou com o Sacramento Kings apenas quatro dias antes do início da NBA. Apesar disso, poucos meses depois, o armador voltou a marcar seu nome no livro dos recordes – onde fez história durante seus anos no Oklahoma City Thunder.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Dessa vez, Westbrook se tornou o armador com mais pontos da história na derrota do Kings para o Phoenix Suns nesta sexta-feira (2). O lance do recorde foi uma bandeija no último quarto do jogo. Ao todo, o astro de 37 anos contribuiu com 17 pontos, nove rebotes e seis assistências.

Russell ultrapassou Oscar Robertson, ídolo que comandou ao lado de Kareem Abdul-Jabbar o título do Milwaukee Bucks em 1971. Agora, o armador do Kings registra 26.711 pontos na carreira – um ponto a mais que o lendário jogador. Stephen Curry fecha o pódio da posição com 26,103 pontos marcados.

Além de se destacar entre os armadores, o astro da NBA subiu na lista dos maiores pontuadores da história da liga. O jogador agora assume a 15ª colocação.

➡️ Lesão pode tirar Nikola Jokic de corrida pelo MVP na NBA; entenda

Não é a primeira vez que Westbrook ultrapassa Robertson para cravar um recorde na NBA. Foi em maio de 2021 que ele deixou o ex-jogador para trás e assumiu o posto de maior recordista de triplos-duplos da NBA, ao alcançar o 182º da carreira. De lá para cá, o armador seguiu empilhando números e empurrou o recorde para 207.

Russell Westbrook em jogo entre Sacramento Kings e Phoenix Suns na NBA (Foto: Barry Gossage/NBAE via Getty Images/AFP)
Russell Westbrook em jogo entre Sacramento Kings e Phoenix Suns na NBA (Foto: Barry Gossage/NBAE via Getty Images/AFP)

