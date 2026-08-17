Michael Jordan: Camisa de 'The Last Dance' vai a leilão Item usado no Jogo 3 das Finais da NBA de 1998 tem como meta superar recorde de peça de Babe Ruth, lenda do beisebol

A camisa usada por Michael Jordan no Jogo 3 das Finais da NBA de 1998 será leiloada pela casa Joopiter. O item tem potencial para bater recordes de venda no mercado de memorabilia esportiva, que segue em expansão.

A peça é considerada uma das mais expressivas já levadas a público entre os itens relacionados a Jordan. O leilão ocorre em um momento de aquecimento do segmento de colecionáveis esportivos, impulsionado pela entrada de investidores de alto patrimônio no setor.

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Jogo histórico da dinastia do Chicago Bulls

Na partida em questão, disputada em Chicago com a série empatada após dois jogos fora de casa contra o Utah Jazz de John Stockton e Karl Malone, o Bulls aplicou uma vitória por 96 a 54 e abriu vantagem de 2 a 1 na série. Jordan anotou 24 pontos, melhor marca do jogo, com 7 acertos em 14 tentativas. A franquia venceu ainda o Jogo 4 e o Jogo 6 para conquistar o sexto título em oito anos, o segundo tricampeonato consecutivo da era.

A temporada ficou conhecida como "The Last Dance" (A Última Dança) e representou o encerramento da dinastia do Chicago Bulls dos anos 1990. Caitlin Donovan, diretora global de vendas da Joopiter, descreveu o período como um dos capítulos mais relevantes "da história do esporte, não apenas do basquete". Em entrevista ao The Athletic, ainda afirmou: "É muito mais do que o encerramento da carreira de Jordan nos Bulls; marcou a culminação de uma das maiores dinastias que já foram reunidas."

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Em 1998, Michael Jordan foi o MVP da NBA pela última vez em sua carreira. Ele conseguiu o feito em cinco ocasiões (Foto: JEFF HAYNES / AFP)

Potencial de recorde

As apostas se abrem em 15 de setembro. A camisa foi autenticada para o Jogo 3 pela empresa terceirizada MeiGray. Se atingir a estimativa na pré-venda, o item desafiará o recorde de camisa de basquete arrematada em leilão público, atualmente fixado em US$ 10,1 milhões, valor pago em 2022 pela camisa de Jordan no Jogo 1 dessas mesmas Finais da NBA de 1998.

Naquele momento, o item era o mais caro já vendido em qualquer categoria de memorabilia de jogo até que a camisa usada por Babe Ruth, lendrário jogador de beisebol, no World Series de 1932, foi arrematada por US$ 24,12 milhões em 2024. A camisa do Jogo 3 pode desafiar também essa marca.

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Barry Meisel, fundador da MeiGray, explicou o potencial do item: "Essa camisa reúne todos os componentes centrais pelos quais o hobby de memorabilia esportiva se tornou uma classe de ativos. Você tem o maior jogador de todos os tempos, tem 'The Last Dance' e seu último campeonato. No contexto dos colecionadores de NBA, você tem todos os elementos de uma relíquia que está entre as maiores de todos os tempos."

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Raridade dos itens de Michael Jordan

Camisas de jogo de Jordan chegam ao mercado público com frequência muito menor do que as de estrelas da NBA atual. Jogadores contemporâneos trocam de uniforme com mais regularidade em uma única partida, o que aumenta o volume de peças disponíveis para comercialização. Na era de Jordan, não existiam programas institucionais de distribuição de camisas usadas.

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De acordo com Meisel, qualquer peça de Jordan é uma relíquia muito rara, principalmente em comparação com os maiores da atualidade (LeBron, Stephen Curry, entre outros) por se tratar de uma era diferente. "Não havia programas de camisas usadas. As equipes não colocavam uma camisa nas costas de um jogador a cada jogo ou a cada dois jogos."

O leilão também representa uma consignação relevante para a Joopiter, fundada pelo músico Pharrell Williams em 2022. A casa já comercializou outros itens de Jordan, entre eles um card de estreia assinado por US$ 2,5 milhões e tênis Air Jordan autografados e usados em jogos.

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Jordan segue como o atleta mais buscado no eBay entre todas as modalidades esportivas, mês a mês, à frente das principais estrelas da geração atual. Em julho deste ano, cerca de US$ 19,4 milhões foram gastos em cards de Jordan apenas no eBay, o maior volume registrado por um único atleta em um único mês no ano, segundo a GemRate, plataforma que monitora dados de classificação e vendas de cards esportivos.

A casa realizará dois eventos presenciais em setembro para apoiar o leilão. A camisa ficará em exibição na galeria Free Parking, em Nova York, entre 15 e 20 de setembro, e no Canon Collectibles, em Los Angeles, de 21 a 26 de setembro. "Queremos que isso atraia o potencial comprador em um grande nível, a um preço recorde, mas também acho importante para a Joopiter que boa parte da narrativa em torno do esporte chegue aos fãs e às pessoas que não apenas amam Michael Jordan, amam os Bulls, amam 'The Last Dance', mas que de certa forma sabem onde estavam naquele momento", conclui.

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