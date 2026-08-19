Jongkuch Mach: conheça o gigante de 2,29m que mira a NBA Aos 18 anos, talento desponta como uma promessa do basquete internacional

Jongkuch Mach tem apenas 18 anos, mas já carrega uma característica capaz de colocá-lo no radar do basquete internacional: 2,29m de altura. O jovem sudanês vem sendo observado por programas de desenvolvimento e universidades dos Estados Unidos e começa a construir uma trajetória que pode levá-lo, no futuro, ao Draft da NBA.

Atualmente, Mach integra o Centro de Excelência em Basquete (CEB), em Camberra, na Austrália. Ele se mudou para o país aos 14 anos, acompanhado da família, que decidiu apostar no potencial do jovem e buscar um ambiente capaz de desenvolver suas características dentro do esporte.

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Uma altura fora do comum

Com 2,29m, Mach supera a altura de Victor Wembanyama, que tem 2,24m e é um dos principais nomes da atual geração da NBA. A comparação, porém, não se limita aos centímetros.

O sudanês chama atenção justamente pela capacidade de se movimentar apesar da estatura. Pivô de origem, ele consegue correr pela quadra e apresenta uma mobilidade que aumenta seu potencial como jogador, além da presença natural próxima à cesta.

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Essa combinação começou a ganhar destaque no Adidas Eurocamp da NBL, evento que reúne jovens talentos e funciona como uma importante vitrine para jogadores que buscam espaço no basquete internacional. Em uma das partidas, Mach terminou com nove pontos e oito rebotes.

Mas quais são as chances de Mach chegar à NBA?

Apesar de já despertar interesse, Mach ainda está no início do processo para chegar à principal liga de basquete do mundo. O jovem é apontado como um nome para ficar de olho nos próximos anos e aparece entre os jogadores com potencial para o Draft de 2028.

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Uma das possibilidades para sua evolução é o basquete universitário dos Estados Unidos. Mach já recebeu interesse de universidades como LSU, Santa Clara, South Carolina, Colorado e Washington State. Uma eventual mudança para o país poderia representar um salto importante no nível de competição e na preparação para o basquete profissional.

No entanto, a altura não garante uma vaga na NBA. Para transformar o potencial em uma oportunidade real, Mach ainda precisa aprimorar fundamentos, ganhar experiência e provar que consegue produzir de maneira consistente contra jogadores mais fortes e velozes.

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Inspiração em Wembanyama e Manute Bol

Mach também tem uma referência bastante conhecida no basquete mundial: Victor Wembanyama. O francês é um dos jogadores que mais chamam atenção atualmente pela combinação de tamanho, habilidade e mobilidade.

A trajetória de Mach também guarda semelhanças com a de outro gigante do basquete: Manute Bol. Nascido no Sudão e integrante do povo Dinka, Bol também tinha 2,29m e chegou à NBA em 1985.

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Bol construiu sua carreira principalmente a partir da capacidade defensiva e ficou conhecido como um dos grandes bloqueadores da história da liga. A origem sudanesa e a estatura aproximam os dois jogadores, embora Mach ainda esteja dando os primeiros passos de sua trajetória.

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Victor Wembanyama recebe o Troféu Hakeem Olajuwon de Defensor do Ano da NBA antes do jogo 2 contra o Portland Trail Blazers (Foto: Michael Gonzales/AFP)

Treinador com experiência na formação de talentos

No CEB, Mach trabalha sob a orientação de Robbi McKlay, profissional que também esteve envolvido no desenvolvimento de Josh Giddey no início da carreira do australiano.

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Giddey posteriormente chegou à NBA e se tornou um dos principais representantes da nova geração do basquete australiano. A experiência de McKlay na formação de jovens é mais um elemento importante no desenvolvimento de Mach.