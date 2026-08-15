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LeBron enfrenta Dillon Brooks no dia em que completa 42 anos

NBA marca confronto entre LeBron e Brooks no aniversário do astro; dupla acumula atritos dentro e fora de quadra

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
15/08/2026 14:10
Supervisionado porThiago Fernandes,
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LeBron James Dillon Brooks ANDREW D. BERNSTEIN / AFP
LeBron James e Dillon Brooks (Foto: ANDREW D. BERNSTEIN / AFP)

O calendário da temporada 2026/27 da NBA reservou uma data especial para um reencontro que carrega um histórico de provocações. No dia 30 de dezembro, quando completará 42 anos, LeBron James, agora no Philadelphia 76ers, enfrentará o Phoenix Suns de Dillon Brooks.

O duelo coloca novamente frente a frente dois jogadores que construíram uma rivalidade ao longo dos últimos anos. O embate ganhou notoriedade nos playoffs de 2023, entre Los Angeles Lakers e Memphis Grizzlies, e voltou a esquentar nos confrontos mais recentes entre LeBron e Brooks.

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Como surgiu a rivalidade entre LeBron e Dillon Brooks

Os primeiros atritos entre os dois aconteceram antes mesmo da série de playoffs de 2023, mas foi naquele confronto entre Lakers e Grizzlies que a rivalidade ganhou dimensão nacional. Antes do início da série, Brooks afirmou que não se importaria em enfrentar LeBron em uma disputa de sete jogos e chegou a dizer que os Grizzlies poderiam eliminar o astro. Após a vitória de Memphis no segundo jogo, o canadense aumentou o tom.

Brooks chamou LeBron de "velho" e afirmou que gostava de provocar grandes jogadores. O ala também disse que não demonstraria respeito até que o então astro dos Lakers marcasse 40 pontos contra ele. LeBron evitou entrar em uma guerra de declarações e respondeu dentro de quadra. Nos quatro jogos seguintes da série, James superou Brooks por 84 a 36 em pontos, enquanto os Lakers fecharam o confronto em seis partidas.

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Após a classificação, LeBron ainda fez uma publicação nas redes sociais com uma mensagem direcionada à rivalidade. Em referência à frase de Brooks sobre "cutucar o urso", o astro publicou: "Se algum dia vocês me virem lutando na floresta contra um urso Grizzly, ajudem o urso".

Rivalidade voltou a esquentar nos últimos confrontos

O confronto entre os dois continuou depois da saída de Brooks do Memphis Grizzlies. Em janeiro de 2024, já defendendo o Houston Rockets, o canadense voltou a se envolver em um lance físico com LeBron, que foi derrubado durante uma disputa de rebote.

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Questionado sobre Brooks após a partida, LeBron respondeu de forma curta: "Próxima pergunta". A rivalidade, no entanto, ganhou novos capítulos após Brooks chegar ao Phoenix Suns. Em dezembro de 2025, os dois protagonizaram dois confrontos movimentados entre Suns e Lakers.

No primeiro encontro, Brooks marcou 33 pontos na vitória de Phoenix e voltou a provocar LeBron durante a partida. Após o jogo, o canadense afirmou que não costumava "se curvar" diante do astro e sugeriu que essa postura poderia incomodá-lo.

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Poucos dias depois, Lakers e Suns voltaram a se enfrentar, em mais uma partida marcada por discussões e contatos físicos. Brooks acabou expulso após se envolver em uma troca de empurrões com LeBron nos minutos finais. LeBron foi decisivo na sequência e converteu os lances livres que garantiram a vitória dos Lakers. Dias depois, Brooks voltou a comentar o confronto e chamou o adversário de "viciado em redes sociais".

LeBron James em ação na semifinal da Conferência Oeste da NBA 2025/26 (Foto: JOSHUA GATELEY / GETTY IMAGES)
LeBron James em ação na semifinal da Conferência Oeste da NBA 2025/26 (Foto: JOSHUA GATELEY / GETTY IMAGES)

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