Antes de aposentadoria, Westbrook recusou nova oferta na NBA
Armador de 37 anos não aceitou função de mentor na equipe de Washington Wizards e optou por encerrar a carreira
O anúncio da aposentadoria de Russell Westbrook tomou conta das redes sociais, com homenagens de fãs e alguns jogadores. Contudo, antes da decisão, o armador recusou uma oferta de contrato do Washington Wizards. A informação foi divulgada pelo insider Marc Stein, do Stein Line.
De acordo com a informação, o Wizards teria oferecido um contrato de dois anos ao jogador de 37 anos, provavelmente nos moldes de salário mínimo e com o segundo ano sem garantia integral. O papel reservado a Westbrook na equipe também não deve ter agradado: ele seria um mentor e jogador de uso limitado, sem perspectiva de titularidade.
O Wizards entrou nesta offseason carregado de opções no perímetro, especialmente entre jogadores jovens. Trae Young recebeu um contrato elevado e deve assumir a posição de armador titular, provavelmente ao lado de Kyshawn George. Bub Carrington e Tre Johnson compõem a fila de reservas, enquanto Will Riley pode atuar como dois-guard ou ala em formações maiores. Além disso, a franquia quer colocar a bola nas mãos de AJ Dybantsa, a escolha número 1 do Draft, o máximo possível.
Nesse cenário, Westbrook não teria espaço para o perfil de jogador que sempre buscou. Na última temporada, ele foi titular em 58 dos 64 jogos pelo Sacramento Kings. A perspectiva de um papel secundário no Wizards não se encaixava em como o armador enxerga sua própria trajetória.
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Kings também não era opção para Westbrook
O nome do Sacramento Kings chegou a aparecer nas conversas, mas a situação era semelhante. Westbrook seria reserva e exerceria função de mentor, desta vez atrás do calouro Darius Acuff. A franquia californiana também não oferecia o posto de titular que ele buscava.
Com essas propostas em mãos, Westbrook optou por encerrar a carreira na última quarta-feira (12), após 18 temporadas na NBA. Nas redes sociais, Russ, o recordista de triplos-duplos (209) da principal liga de basquete do mundo, compartilhou um vídeo, intitulado "The Museum of Unspoken Answers", do adeus às quadras narrado pelo ator Michael B. Jordan.
Com 27.176 pontos, 10.351 assistências e 9.025 rebotes ao longo da carreira, o astro Westbrook também ostenta o prêmio de MVP, em 2017, nove convocações para o All-Star, outras nove seleções de All-NBA, dois títulos de cestinha e três temporadas como líder em assistências. Logo após o anúncio, recebeu homenagens de LeBron, Durant, Shai e vários outros grandes nomes do basquete americano.
I remember asking assistant coach Mo Cheeks, what's harder to do? Workout after practice or before?? I only asked cuz by time I would get to the gym, Russ was already done in the morning and I usually got mine in after practice. Mo like, "coming in before practice is probably…— Kevin Durant (@KDTrey5) August 13, 2026
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