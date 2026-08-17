Antes de aposentadoria, Westbrook recusou nova oferta na NBA Armador de 37 anos não aceitou função de mentor na equipe de Washington Wizards e optou por encerrar a carreira

O anúncio da aposentadoria de Russell Westbrook tomou conta das redes sociais, com homenagens de fãs e alguns jogadores. Contudo, antes da decisão, o armador recusou uma oferta de contrato do Washington Wizards. A informação foi divulgada pelo insider Marc Stein, do Stein Line.

De acordo com a informação, o Wizards teria oferecido um contrato de dois anos ao jogador de 37 anos, provavelmente nos moldes de salário mínimo e com o segundo ano sem garantia integral. O papel reservado a Westbrook na equipe também não deve ter agradado: ele seria um mentor e jogador de uso limitado, sem perspectiva de titularidade.

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O Wizards entrou nesta offseason carregado de opções no perímetro, especialmente entre jogadores jovens. Trae Young recebeu um contrato elevado e deve assumir a posição de armador titular, provavelmente ao lado de Kyshawn George. Bub Carrington e Tre Johnson compõem a fila de reservas, enquanto Will Riley pode atuar como dois-guard ou ala em formações maiores. Além disso, a franquia quer colocar a bola nas mãos de AJ Dybantsa, a escolha número 1 do Draft, o máximo possível.

Nesse cenário, Westbrook não teria espaço para o perfil de jogador que sempre buscou. Na última temporada, ele foi titular em 58 dos 64 jogos pelo Sacramento Kings. A perspectiva de um papel secundário no Wizards não se encaixava em como o armador enxerga sua própria trajetória.

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Russell Westbrook em jogo entre Sacramento Kings e Phoenix Suns na NBA (Foto: Barry Gossage/NBAE via Getty Images/AFP)

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Kings também não era opção para Westbrook

O nome do Sacramento Kings chegou a aparecer nas conversas, mas a situação era semelhante. Westbrook seria reserva e exerceria função de mentor, desta vez atrás do calouro Darius Acuff. A franquia californiana também não oferecia o posto de titular que ele buscava.

Com essas propostas em mãos, Westbrook optou por encerrar a carreira na última quarta-feira (12), após 18 temporadas na NBA. Nas redes sociais, Russ, o recordista de triplos-duplos (209) da principal liga de basquete do mundo, compartilhou um vídeo, intitulado "The Museum of Unspoken Answers", do adeus às quadras narrado pelo ator Michael B. Jordan.

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Com 27.176 pontos, 10.351 assistências e 9.025 rebotes ao longo da carreira, o astro Westbrook também ostenta o prêmio de MVP, em 2017, nove convocações para o All-Star, outras nove seleções de All-NBA, dois títulos de cestinha e três temporadas como líder em assistências. Logo após o anúncio, recebeu homenagens de LeBron, Durant, Shai e vários outros grandes nomes do basquete americano.

I remember asking assistant coach Mo Cheeks, what's harder to do? Workout after practice or before?? I only asked cuz by time I would get to the gym, Russ was already done in the morning and I usually got mine in after practice. Mo like, "coming in before practice is probably… — Kevin Durant (@KDTrey5) August 13, 2026

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