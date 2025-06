Zagueiro do Boca Juniors tem visto negado e está fora do Mundial

O Boca Juniors confirmou que o zagueiro Ayrton Costa não jogará o Mundial de Clubes. O motivo da ausência foi a recusa do visto do jogador, o que o impede de entrar nos Estados Unidos. A confirmação aconteceu na última quinta-feira (12).

continua após a publicidade

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

O Boca tentou por todas as vias a reversão da decisão, chegou até a solicitar uma intervenção da Fifa e tentou também um visto de trabalho temporário. Após três entrevistas com a embaixada dos Estados Unidos nas últimas semanas, o zagueiro recebeu a resposta negativa definitiva na quinta-feira (12) e foi excluído da delegação.

Motivo da recusa

A causa para a recusa do visto foi por conta de um caso que ocorreu quando Ayrton estava nas categorias de base do Independiente, em 2018. O jogador foi acusado de se envolver em um roubo a uma casa em Buenos Aires. O zagueiro evitou o julgamento ao aceitar uma pena alternativa, mas o ocorrido causou antecedentes que influenciaram na sua situação migratória.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O visto do jogador já tinha sido negado quando estava no Independiente, em 2023. Na época, o clube pretendia fazer uma série de jogos nos EUA, mas a viagem acabou não acontecendo. O Boca Juniors terá que fazer a alteração na lista dos relacionados e convocar outro atleta para o lugar de Ayrton, já que a relação oficial foi enviada na última terça-feira (10), antes da recusa ser confirmada.

continua após a publicidade

➡️ Boca Juniors divulga inscritos para Mundial de Clubes sem nome de peso

O clube argentino está no grupo C do Mundial de Clubes e estreia na próxima segunda-feira (16), contra o Benfica, no Hard Rock Stadium, na Flórida.