Ex-Santos é vendido por valor sete vezes acima do mercado

O zagueiro Kaiky, que pertencia ao Almería, da Espanha, foi vendido ao Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos. A negociação, já oficializada pelos clubes, superou o valor de mercado do defensor de 21 anos.

Segundo o site Transfermarkt — site fundado em 2000, dedicado ao futebol e à avaliação de valores de mercado de jogadores, Kaiky está avaliado em € 1 milhão (cerca de R$ 6 milhões). No entanto, o jogador foi negociado por € 7 milhões (aproximadamente R$ 45 milhões) — valor sete vezes maior.

Revelado pelo Santos, Kaiky foi um dos jogadores mais jovens a marcar gol na Libertadores. Ele chegou ao clube com oito anos para atuar no futsal e, aos 10, foi integrado à equipe de campo, na categoria sub-11.

A estreia no profissional aconteceu em 2021, no Campeonato Paulista, sob o comando do técnico Ariel Holan. Na mesma temporada, firmou-se como titular da zaga santista. Ao todo, disputou 55 partidas e marcou dois gols com a camisa do Peixe.

Kaiky era um dos atletas sobre os quais o Barcelona, da Espanha, tinha prioridade de compra — parte de um acordo com o Santos em função da dívida referente à venda de Gabigol à Internazionale (ITA). Como o clube catalão não foi notificado da negociação, o Santos foi punido pelo CAS (Corte Arbitral do Esporte).

Kaiky foi revelado pelo Santos (Foto: Pedro H. Tesch/AGIF)

Passagem pelo Almería

Kaiky chegou ao Almería na temporada 2022/23, vindo do Santos, por valor semelhante ao pago agora pelo Shabab Al-Ahli: € 7 milhões (cerca de R$ 37,5 milhões na cotação da época). Em 2023/24, foi emprestado ao Albacete Balompié e retornou ao clube andaluz para a pré-temporada 2024/25.

O defensor soma 53 jogos com a camisa do Almería, incluindo 21 atuações na elite do futebol espanhol. Ele ainda participou do início da pré-temporada antes de ser negociado com o futebol dos Emirados Árabes Unidos.