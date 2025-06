Boca Juniors divulga inscritos para Mundial de Clubes sem nome de peso

Integrante do Grupo C do Mundial de Clubes, o Boca Juniors divulgou a lista de inscritos para o torneio inédito da Fifa nesta quarta-feira. Dentre os nomes, o que chamou a atenção foi a ausência de Leonardo Paredes, que está negociando o retorno ao clube.

Apesar das especulações e dos trâmites em andamento, o campeão mundial pela Argentina não irá defender a equipe, que tem Bayern de Munique, Benfica e Auckland City como adversários nos Estados Unidos.

Outra dúvida era sobre a presença de Advíncula, que se machucou na partida entre Peru e Equador, nas Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo, e precisou deixar o campo antes do apito final. No entanto, o técnico Miguel Ángel Russo inscreveu o lateral entre os 35 jogadores que vão disputar o Mundial.

Entre as novas contratações, o elenco terá os quatro goleiros já confirmados anteriormente, bem como o zagueiro Ayrton Costa. Embora esteja entre os relacionados para as disputas, o argentino de 25 anos ainda tem futuro incerto nos Estados Unidos, já que aguarda a aprovação do seu visto.

Por outro lado, o Boca Jrs. terá à disposição duas novas contratações para a zaga: Marco Pellegrino e Malcom Braida, que já viajaram para Miami. O primeiro, no entanto, recupera-se de uma lesão muscular sofrida ainda quando defendia o Huracán.

Situação semelhante vive Mateo Mendía, que garantiu a vaga no último momento após o clube optar por não inscrever Leonardo Paredes. Antes da lista oficial, o jogador de 21 anos era tido como ausente devido a uma lesão.

O centroavante Edinson Cavani aparece entre os relacionados do Boca Jrs. para o Mundial de Clubes, porém corre contra o tempo para ficar apto para os duelos. O veterano sofreu uma lesão muscular e pode ficar fora da estreia do time, que será contra o Benfica, na segunda-feira.

Com iminente saída, a dupla Cristian Lema e Esteban Rolón não foi inscrita no Mundial de Clubes, embora faça parte do elenco principal. A tendência é que os dois sejam negociados nesta janela de transferências ou cumpram seu contrato até o fim do ano. Atualmente, eles estão treinando separadamente.

Elenco do Boca Juniors em preparação para o Mundial de Clubes (Foto: Divulgação/Boca Jrs.)

Alternativa para ausência de Paredes

Sem Paredes à disposição para o Mundial, o técnico Miguel Ángel Russo terá algumas opções para o meio-campo. São elas: Rodrigo Battaglia (até agora utilizado mais como zagueiro), Ignacio Miramón, Williams Alarcón, Ander Herrera, Camilo Rey Domenech, Tomás Belmonte e Milton Delgado.

Veja os jogadores inscritos pelo Boca Juniors para o Mundial

Goleiros: Agustín Marchesín, Leandro Brey, Sergio Romero e Javier García Defensores: Luis Advíncula, Juan Barinaga, Lucas Blondel, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Marcos Rojo, Marco Pellegrino, Ayrton Costa, Mateo Mendía, Lautaro Blanco, Marcelo Saracchi e Frank Fabra Meio-campistas: Tomás Belmonte, Ander Herrera, Williams Alarcón, Alan Velasco, Milton Delgado, Rodrigo Battaglia, Santiago Dalmasso, Ignacio Miramón, Kevin Zenón, Camilo Rey Domenech, Agustín Martegani e Malcom Braida Atacantes: Alan Velasco, Carlos Palacios, Brian Aguirre, Exequiel Zeballos, Miguel Merentiel, Edinson Cavani, Milton Giménez e Lucas Janson

