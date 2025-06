Juventus lança uniforme alternativo para o Mundial de Clubes

A Juventus apresentou oficialmente, em parceria com a Adidas, seu novo uniforme reserva para a temporada 2025/26. O uniforme de visitante será utilizado nas disputas da Serie A, da Champions League e do aguardado Mundial de Clubes da FIFA, onde a equipe estreia contra o Al Ain. O modelo chega como complemento à camisa titular lançada recentemente.

Inspirada no verão italiano e nas águas cristalinas da costa mediterrânea, a nova camisa traz uma estampa em tons de azul e verde-água. As tradicionais três listras da Adidas aparecem em amarelo vibrante nos ombros. A gola redonda, mais larga, é branca, assim como os punhos.

Timothy Weah com o novo uniforme alternativo da Juventus (Foto: Divulgação/Juventus)

O escudo da Juve aparece em branco no lado esquerdo do peito, contrastando com o fundo colorido, enquanto o logotipo da Adidas também vem em branco, no lado direito. O patrocinador máster estampa seu nome em azul-marinho, se destacando de forma harmoniosa no conjunto.

O uniforme se completa com calção e meiões em azul celeste, reforçando a proposta de leveza e frescor da coleção.

Tecnologia e performance

A nova camisa foi desenvolvida com o que há de mais moderno em tecnologia esportiva. A versão usada pelos atletas conta com o sistema HEAT.RDY, que promove maior ventilação e regula a temperatura corporal durante as partidas. Já a versão destinada aos torcedores traz a tecnologia AEROREADY, que absorve o suor e proporciona mais conforto e secagem rápida.

As novas camisas já estão disponíveis nas lojas oficiais da Juventus, e devem chegar em breve ao Brasil por meio da loja da Adidas e dos principais e-commerces esportivos do país.

Com um visual arrojado e cheio de referências à cultura e ao clima italiano, a Juventus promete entrar em campo com estilo e personalidade também no Mundial de Clubes da FIFA 2025.