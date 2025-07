Hugo Calderano faturou mais um título do WTT Contender 2025, dessa vez, o brasileiro levou a melhor em Buenos Aires, na Argentina. Com o troféu, ele conquista 400 pontos no ranking individual. Além disso, o mesatenista também faturou o troféu ao lado de Bruna Takahashi na disputa por duplas, somando mais 400 pontos.

Com a pontuação, Calderano se mantém no topo do ranking do tênis de mesa mundial. Ele segue na terceira posição, atrás dos chineses Lin Shidong e Wang Chuqin. Na disputa de duplas mistas, Calderano e Takahashi ganharam duas posições e agora são 12º.

Hugo Calderano permanece entre os cinco melhores do mundo (Foto: Divulgação/ WTT)

Confira o ranking de simples atualizado

Posição Atleta País Pontos 1º Lin Shidong China 8975 2º Wang Chuqin China 8225 3º Hugo Calderano Brasil 5625 4º Tomokazu Harimoto Japão 5350 5º Liang Jingkun China 4200 6º Felix Lebrun França 3745 7º Truls Moregard Suécia 3680 8º Lin Yun-Ju Taipé Chinês 2450 9º Darko Jorgic Eslovênia 2450 10º Xiang Peng China 2355

Confira o ranking de duplas atualizado

Posição Dupla País Pontos 1º Kuai Man / Lin Shidong China 7788 2º Lim Jonghoon / Shin Yubin Coreia do Sul 4575 3º Wang Chuqin / Sun Yingsha China 4135 4º Wong Chun Ting / Doo Hoi Kem Hong Kong, China 3535 5º Sora Matsushima / Miwa Harimoto Japão 3325 6º Alvaro Robles / Maria Xiao Espanha 2860 7º Kristian Karlsson / Christina Kallberg Suécia 2155 8º Maharu Yoshimura / Satsuki Odo Japão 1950 9º Ri Jong Sik / Kim Kum Yong Coreia do Norte 1925 10º Diya Chitale / Manush Shah Índia 1715 11º Lin Gaoyuan / Wang Yidi China 1490 12º Hugo Calderano / Bruna Takahashi Brasil 1455

🗓️ Qual a próxima competição de Hugo Calderano?

Após a disputa do WTT Contender Buenos Aires 2025, Hugo Calderano e Bruna Takahashi seguem para o Paraná, onde disputam o WTT Star Contender Foz do Iguaçu 2025, entre os dias 30 de julho e 3 de agosto. Além do torneio em duplas mistas, os atletas brasileiros também jogarão os torneios simples.