Léo Pereira e seus companheiros iniciarão a campanha pelo Flamengo no Mundial de Clubes nesta segunda-feira (16), quando enfrentam o Espérance, da Tunísia, no Lincoln Financial Field. O zagueiro contará com o apoio da sua namorada, a influenciadora Karoline Lima, na competição. Em entrevista exclusiva ao Lance!, a blogueira relatou que tem auxiliado o jogador no aprendizado do inglês para competir nos Estados Unidos diante de times de todas as partes do mundo. Assista à declaração acima.

continua após a publicidade

- Estou muito ansiosa, mais que o Leonardo (Léo Pereira). Eu estou fazendo um treinamento de inglês com ele, é bom aluno. Eu fico: "Amor, se chegar um repórter e perguntar como está o Flamengo no primeiro tempo e como vai voltar para o segundo, o que você vai responder em inglês?". Ele fala: "Eu falaria isso". E eu digo: "Em inglês é assim". A gente está treinando demais! (...) Ontem estava explicando como falar com o juiz, porque com os repórteres já está ensaiado. Ele sabe algumas coisas, porque já jogou no Orlando (City) - contou.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O Flamengo chega com favoritismo para o primeiro jogo do Mundial de Clubes. Segundo Karoline, cujo palpite para o duelo foi 2 a 0 para o time carioca diante do Espérance, Léo Pereira está bastante tranquilo para a estreia.

continua após a publicidade

- Eu perguntei para ele (se está ansioso), ele disse que está "de boa". Ele é muito equilibrado, se fosse eu estava sem dormir, com insônia. Ele está good vibes, fazendo o trabalho dele. Eu que estou desesperada - disse.

Flamengo no Mundial de Clubes

1ª Rodada do Mundial – Flamengo x Espérance de Tunis

Data: 16 de junho (segunda-feira) Horário: 22h (horário de Brasília) Local: Lincoln Financial Field, Filadélfia Transmissão: Globo, SporTV, CazéTV (YouTube) e DAZN

2ª Rodada do Mundial – Flamengo x Chelsea

Data: 20 de junho (sexta-feira) Horário: 15h (horário de Brasília) Local: Lincoln Financial Field, Filadélfia Transmissão: Globo, SporTV, CazéTV (YouTube) e DAZN

3ª Rodada do Mundial – Los Angeles FC x Flamengo

Data: 24 de junho (terça-feira) Horário: 22h (horário de Brasília) Local: Camping World Stadium, Orlando Transmissão: Globo, SporTV, CazéTV (YouTube) e DAZN