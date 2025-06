Quanto custam os ingressos para Flamengo x Espérance no Mundial?

O Flamengo estreia no Mundial de Clubes nesta segunda-feira (16), às 22h (de Brasília), diante do Espérance, da Tunísia. O confronto será realizado no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA), estádio com capacidade para 68.532 torcedores. Embora não se espere casa cheia, a expectativa é de um bom público — e com predominância rubro-negra nas arquibancadas.

A grande dúvida que pode surgir entre os torcedores rubro-negros que ficaram no Brasil é: quanto custa assistir ao jogo do Flamengo no Mundial? E a resposta varia de acordo com o tipo de ingresso e o momento da compra.

🎟️ Preços caíram após procura abaixo do esperado

Quando a Fifa abriu a venda dos ingressos em dezembro de 2024, os bilhetes mais baratos custavam US$ 60. No entanto, com a demanda abaixo das expectativas para diversos jogos do torneio, a entidade reduziu os valores para atrair mais torcedores.

Nesta segunda-feira, no site oficial da Fifa, é possível encontrar ingressos por preços que variam entre US$ 33,45 (R$ 185,15) e US$ 87 (R$ 482,98).

🔁 Revenda oficial também oferece opções (mais caras)

Além das entradas vendidas diretamente pela Fifa, há a possibilidade de adquirir ingressos na revenda autenticada, também disponível na mesma plataforma. Nessa modalidade, torcedores que desistiram de ir ao jogo colocam seus ingressos à venda de forma segura e oficial.

Os preços de revenda variam entre US$ 36,70 (R$ 203,37) e US$ 458 (R$ 2.540,32).

Em geral, os lugares mais caros são aqueles mais próximos ao gramado ou com serviços premium incluídos, como acesso a áreas VIP ou catering.

