Ex-jogador do Manchester City tem falência decretada

Trevor Sinclair, ex-jogador da seleção inglesa e de times como Manchester City e West Ham, teve falência decretada pelo Tribunal do Condado Central de Londres em função de uma dívida fiscal no valor de 36,4 mil libras (correspondente a R$ 273,5 mil). O valor é referente a impostos não pagos no período em que foi comentarista na televisão e no rádio, entre os anos de 2021 e 2022.

continua após a publicidade

Segundo o jornal inglês "The Sun", Sinclair foi instruído pela justiça inglesa a pagar o montante ou a encontrar uma forma alternativa de pagamento, mas não compareceu ao tribunal e foi declarado falido. A juíza Caroline Wilkinson concluiu que Sinclair é "incapaz de pagar suas dívidas". O valor, inclusive, teria aumentado após a morte de seu contador.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Trevor Sinclair em ação pela seleção da Inglaterra, na Copa do Mundo de 2002 (Foto: Owen Humphreys/A Images/Getty Images)

Quem foi ex-jogador do Manchester City que teve falência decretada pela justiça?

Entre os anos de 1989 e 2008, o ex-meio-campista também atuou, além de Manchester City e West Ham, pelo Blackpool, Queens Park Rangers e Cardiff. Ao longo de sua carreira, fez 674 jogos e marcou 84 gols, a maioria pelo West Ham (206 partidas e 38 gols).

continua após a publicidade

Pela Inglaterra, Sinclair fez 12 jogos, incluindo quatro na Copa do Mundo de 2002. Ele, inclusive, foi titular na derrota contra o Brasil, em partida válida pelas quartas de final da competição, no time que tinha David Beckham e outros craques como protagonistas. Enquanto os ingleses deram adeus ao torneio, a Seleção Brasileira avançou até a final, contra a Alemanha, e conquistou o título após vitória por 2 a 0, com gols do camisa 9 Ronaldo e do camisa 10 Rivaldo.