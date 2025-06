Luis Roberto faz coro a atitude de Abel Ferreira na estreia do Palmeiras no Mundial

Durante o confronto entre Palmeiras e Porto, na estreia do Verdão neste Mundial de Clubes, neste domingo (15), Abel Ferreira levou cartão amarelo mais uma vez. Narrador da partida na transmissão da Globo, Luis Roberto ficou do lado do português no episódio, defendedo que ele teve razão em reclamar.

- O Abel Ferreira está com razão em reclamar, está demorando a troca. Ele tem razão, dessa vez ele não merecia (o cartão amarelo) não. Que demora é essa, está certo o Abel hoje. A autoridade hoje está estranha - comentou Luis Roberto.

O treinador do Palmeiras protestou contra a demora do juiz do jogo para autorizar as substituições do Verdão.

Abel Ferreira toma amarelo em Palmeiras x Porto no Mundial de Clubes (Foto: Reprodução)

Como foi o jogo do Palmeiras?

O Palmeiras entrou em campo disposto a mostrar que foi aos Estados Unidos para fazer história. Com menos de cinco minutos, o Palmeiras chegou duas vezes após pressionar a saída de bola rival. Na melhor das chances, Estêvão bateu de primeira na entrada da área, buscando o ângulo, mas a bola saiu por centímetros.

A tônica seguiu pelos minutos seguintes, com o Palmeiras pressionando e roubando a bola no campo de ataque, criando problemas para a defesa do Porto. A equipe portuguesa, porém, usou a arma palmeirense contra a equipe brasileira. Após recuperar a bola na entrada da área alviverde, Rodrigo Mora driblou Gustavo Gómez e chutou no canto de Weverton, que só pôde torcer para a bola sair.

A partir da metade da etapa inicial, o Porto começou a dominar as ações em campo. Em especial aproveitando a fragilidade de Giay, escalado para ser um zagueiro pela direita. Errando tanto no apoio quanto na parte defensiva, o argentino era o ponto mais explorado pelo Porto. Na melhor chance da equipe, Samu roubou a bola de Giay, invadiu a área e chutou para boa defesa de Weverton.

O Palmeiras então passou a explorar os contra-ataques. No melhor lance, Ríos acionou Estêvão já no campo de ataque. A joia palmeirense, que faz sua despedida do clube neste Mundial, encarou o zagueiro Martim Fernandes e chutou para boa defesa do goleiro Cláudio Ramos.

Nos acréscimos, o time de Abel Ferreira impôs uma blitz ao Porto, que contou com a sorte para não descer para os vestiários com a derrota. Vitor Roque cruzou para Estêvão na pequena área, que chutou mascado para defesa de Cláudio Ramos. No rebote, Maurício obrigou o goleiro do Porto a mais uma ótima intervenção. A bola ficou viva na área. Richard Ríos driblou o arqueiro do Porto e chutou, mas Francisco Moura salvou em cima da linha. No último lance do primeiro tempo, Piquerez cobrou falta e a bola saiu por pouco.

O segundo tempo começou como terminou o primeiro, com o Palmeiras forçando o erro defensivo do Porto e criando uma boa chance com Aníbal Moreno. A resposta portuguesa desta vez não demorou e na sequência Fábio Vieira obrigou Weverton a fazer grande defesa.

Na tentativa de dar mais gás ao time, Abel Ferreira trocou Estêvão, Felipe Anderson e Maurício por Paulinho, Allan e Raphael Veiga. O time voltou a retomar o controle da partida e pressionar em busca do gol.

Na parte final do jogo, com o time abusando dos cruzamentos, Abel trocou a característica do ataque alviverde e colocou Flaco López no lugar de Vitor Roque. E passou a pressionar ainda mais, com o centroavante argentino incomodando a defesa portuguesa nas bolas aéreas. Murilo acertou a trave. O Verdão seguiu em cima até os instantes finais, mas não conseguiu marcar o gol.

Torcida

Após tomar a Times Square, tradicional ponto turístico de Nova York, o que impressionou até o presidente da Fifa, Gianni Infantino, a torcida do Palmeiras foi novamente o destaque. No MetLife Stadium, os palmeirenses ditavam o ritmo, empurrando o time em campo.

Próximos jogos

O Palmeiras volta a campo dia 19, quando joga contra o Al Ahly, e fecha sua participação na primeira fase contra o Inter Miami, dia 22. Já o Porto enfrenta o Inter Miami na próxima rodada e o Al Ahly no dia 22.

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 0 X 0 PORTO

1ª RODADA - MUNDIAL DE CLUBES - GRUPO A

🗓️ Data e horário: domingo, 15/6/2025 - 19h

📍 Local: MetLife Stadium, Nova Jersey (EUA)

🥅 Gols:

🟨 Cartões amarelos: Felipe Anderson e Gustavo Gómez (PAL); Martim Fernandes (POR)

🔴 Cartão vermelho: -

🟨 Árbitro: Said Martínez (Honduras)

🚩 Assistentes: Christian Ramirez (Honduras) e Wálter López (Guatemala)

🏁VAR: Omar Al Ali (Emirados Árabes)

⚽ ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Giay, Gustavo Gómez e Murilo; Felipe Anderson (Paulinho), Aníbal Moreno, Richard Ríos e Piquerez; Estêvão (Allan), Maurício (Raphael Veiga) e Vitor Roque (Flaco López).

PORTO (Técnico: Martín Anselmi)

Cláudio Ramos; Martim Fernandes, Zé Pedro e Marcano; João Mário (Nehuén Pérez), Varela (Perez), Gabri Veiga e Francisco Moura; Fábio Vieira (André Franco), Rodrigo Mora (Eustáquio) e Samu Aghehowa.