Entenda por que o Palmeiras está fora da zona de classificação do Mundial

NOVA JERSEY (EUA) - O Grupo A do Mundial de Clubes da Fifa tem um clássico empate entre todos os quatro times da chave, já que os dois duelos da estreia terminaram empatados por 0 a 0. O Palmeiras, apesar de estar com o mesmo um ponto de Porto-POR, Al Ahly-EGI e Inter Miami-EUA, está fora da zona de classificação em razão do número de cartões amarelos desta primeira rodada da fase de grupos.

De acordo com a regra da Fifa, pontos, saldo de gols, gols marcados e confronto direto são critérios de desempate que vêm antes da decisão por cartões, mas neste caso, com todos os times com a mesma pontuação e sem gols, a definição ficou para quem foi advertido pela arbitragem.

Do lado brasileiro, Gustavo Gómez, Felipe Anderson e Abel Ferreira foram amarelados na estreia. Já o Porto teve Martim Fernandes e Nehuén Pérez punidos. O Al Ahly levou só um cartão, enquanto o time de Messi recebeu quatro na primeira rodada. Portanto, o cartão do treinador alviverde deixou a equipe fora da classificação nesta primeira rodada.

Agenda de jogos do Palmeiras e onde assistir

2ª Rodada – 19 de junho (quinta-feira):

Jogo: Palmeiras x Al Ahly

Horário: 13h (de Brasília)

Local: MetLife Stadium, East Rutherford

Onde assistir: Globo, SporTV, CazéTV (YouTube) e DAZN

3ª Rodada – 23 de junho (segunda-feira):

Jogo: Inter Miami x Palmeiras

Horário: 22h (de Brasília)

Local: Hard Rock Stadium, Miami Gardens

Onde assistir: Globo, SporTV, CazéTV (YouTube) e DAZN