Qual o tamanho do abismo financeiro entre Flamengo e Espérance?

O Flamengo faz sua estreia no Mundial de Clubes 2025 nesta segunda-feira (16), às 22h (de Brasília), contra o Espérance, da Tunísia, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Mas se dentro de campo a expectativa é por um duelo competitivo, fora das quatro linhas o contraste entre os dois clubes é gigante — especialmente quando o assunto é dinheiro.

De um lado, está o clube mais rico do Brasil, com elenco avaliado em mais de R$ 1,4 bilhão e faturamento bilionário. Do outro, o maior campeão tunisiano, com um valor de mercado dez vezes menor e dependente de doações do próprio presidente para equilibrar as contas.

📊 Comparação financeira: Flamengo x Espérance

Valor de mercado (Transfermarkt)

Flamengo - € 221,35 milhões (R$ 1,4 bilhão)

Espérance - € 20,4 milhões (R$ 130 milhões)

Receitas anuais

Flamengo - R$ 1,3 bilhão

Espérance - R$ 87,4 milhões*

* No último balanço divulgado (2022/23), o Espérance arrecadou 46,5 milhões de dinares tunisianos (R$ 87,4 milhões), dos quais 20 milhões de dinares vieram de contribuições diretas do presidente Hamdi Meddeb. As despesas, porém, chegaram a 50 milhões de dinares, resultando em um déficit operacional.

💰 Elencos e estruturas em patamares distintos

A diferença entre as equipes não é apenas contábil. O Flamengo chega ao torneio com jogadores valorizados, como Arrascaeta, De La Cruz, Pedro e o recém-contratado Jorginho, todos com passagens por seleções. Já o Espérance é conhecido por seu domínio local e por revelar talentos, mas não conta com atletas entre os mais valiosos do torneio. O destaque é o brasileiro Yan Sasse.

Apesar da limitação financeira, o time tunisiano é tradicional e tem peso continental — é tetracampeão africano e soma 32 títulos nacionais. Mas disputar o Mundial contra gigantes como o Fla escancara a disparidade de receitas, visibilidade e investimentos entre clubes de continentes diferentes.

