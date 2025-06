Confira a programação do Flamengo para encarar o Los Angeles FC no Mundial

ORLANDO (EUA) - Flamengo e Los Angeles FC se enfrentam na noite desta terça-feira (24), às 22h (de Brasília), pela terceira rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes. O confronto será no Camping World Stadium, que fica cerca de 30 minutos do hotel em que a delegação rubro-negra está hospedada.

O Lance! traz a programação do time brasileiro para a partida, que já garantiu vaga nas oitavas de final do Mundial de Clubes. No entanto, o duelo não será apenas para "cumprir tabela". Além de um bônus bilionário que a vitória pode proporcionar, há recorde em jogo para o time de Filipe Luís.

12h - Almoço

17h50 - Lanche reforçado

18h50 - Saída para o estádio

19h30 - Chegada prevista ao Camping World Stadium

21h - Flamengo x Los Angeles FC - Camping World Stadium

Uniforme do Flamengo para a partida contra o Los Angeles FC

Após jogar os dois primeiros jogos com o uniforme principal, rubro-negro, o Flamengo vai enfrentar o Los Angeles FC com a camisa 2, branca. O Los Angeles, por sua vez, irá jogar com o uniforme principal.

Uniformes para Los Angeles x Flamengo no Mundial de Clubes (Foto: Divulgação)

Onde assistir LA FC x Flamengo

LAFC e Flamengo se enfrentam nesta terça-feira (24), às 22h (de Brasília), pela terceira e última rodada do Grupo D do Mundial de Clubes da Fifa. A partida no Camping World Stadium, em Orlando, terá transmissão ao vivo do Disney+ no streaming, Globo e SporTV. ➡️ Clique aqui para assistir no Disney+ via CazéTV, sem custo adicional para os assinantes.

