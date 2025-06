ORLANDO (EUA) - Classificado para as oitavas de final do Mundial de Clubes depois de vencer o Espérance (TUN) e o Chelsea, o Flamengo agora se prepara para encerrar sua participação no Grupo D da competição às 22h desta terça-feira (horário de Brasília), contra o Los Angeles FC (EUA). De olho neste confronto, o clube conta com uma estrutura luxuosa à disposição no hotel The Celeste, um dos mais famosos de Orlando, na Flórida.

O hotel tem quatro estrelas e faz parte do grupo Marriot, grande rede hoteleira espalhada pelo mundo. Com piscina, academia, bares, restaurantes e até área de hidromassagem, a delegação do Flamengo vai ter todo o conforto antes da partida que acontece no Camping World Stadium, também em Orlando.

O The Celeste tem pelo menos 40 apartamentos por andar e já começou a ser preparado para receber o Flamengo, que desembarca na Flórida na tarde desta segunda-feira. Um garçom e um estudante colombiano que não quiseram ser identificados, mostraram-se empolgados para receber os atletas e comissão técnica do clube brasileiro.

O Rubro-Negro se concentrou para as duas primeiras rodadas do Mundial no hotel Sheraton de Atlantic City, que fica no estado de Nova Jersey, ao norte dos Estados Unidos. Desta vez, o elenco atravessa o país até chegar em Orlando, que fica ao sul. Mais de mil quilômetros separam as duas cidades.

Confira fotos do hotel do Flamengo direto de Orlando

Bares luxuosos no hotel do Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Área externa do hotel The Celeste (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Piscina do hotel The Celeste, em Orlando (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Academia do hotel The Celeste (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

