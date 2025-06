Grupo D do Mundial: Pendurados de Flamengo, Chelsea e Espérance para a última rodada

Nesta terça-feira (24/06), às 22h (de Brasília), os quatro times do Grupo D entram em campo pela última rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes da Fifa 2025. O Flamengo, que já está classificado e com a primeira posição garantida, enfrenta o já eliminado Los Angeles FC. Enquanto isso, Chelsea e Espérance batalham pela segunda colocação do grupo, com a vantagem do empate para o time inglês.

De acordo com as regras da FIFA, jogadores e membros da comissão técnica que acumularem dois cartões amarelos em partidas diferentes são automaticamente suspensos da partida seguinte. Os cartões só são zerados após as quartas de final, o que torna a lista de pendurados ainda mais importante nesta reta decisiva.

Pulgar em ação contra o Chelsea (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

🟨 Pendurados do Grupo D do Mundial de Clubes

Flamengo

Plata

Erick Pulgar

Gerson

Bruno Henrique

Espérance

Mohamed Tougai

Khalil Guenichi

Yan Sasse

Mohamed Ben Ali

Chelsea

Marc Cucurella

Tosin Adarabioyo

Reece James

Liam Delap

Pedro Neto

Moisés Caicedo

Los Angeles FC

Timothy Tilman

Sergi Palencia

David Martínez

🔢 Situação do Grupo A do Mundial

Flamengo (6 pts | saldo +4)

– Já classificado em 1º lugar, independentemente do resultado contra o LAFC.

Chelsea (3 pts | saldo 0)

– Se classifica com vitória ou empate diante do Espérance.

– Em caso de derrota, está eliminado.

Espérance (3 pts | saldo -1)

– Precisa vencer o Chelsea para avançar.

– Qualquer outro resultado elimina a equipe tunisiana.

Los Angeles FC (0 pt | saldo -3)

– Já eliminado, sem chances de classificação.

📅 Jogos da última rodada – terça-feira (24/06), às 22h (de Brasília):

Espérance x Chelsea - Lincoln Financial Field, em Filadélfia