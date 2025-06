Rival do Flamengo no Mundial tem ator e lenda da NBA como donos

Will Ferrell – Comediante e ator de sucessos como “Anchorman” e “Elf”, entrou para o grupo de investidores em 2016. É presença frequente nos jogos e eventos do clube, contribuindo com carisma e visibilidade.

Magic Johnson – Ídolo do Los Angeles Lakers, investidor em diversas franquias esportivas. Estima-se que seu patrimônio ultrapasse US$ 1,5 bilhão (R$ 8,2 bilhões).

Mia Hamm – Uma das maiores jogadoras da história do futebol feminino, participou da fundação do clube e atua como ponte com a comunidade esportiva.

Peter Guber – Executivo de Hollywood, dono dos Golden State Warriors e do LA Dodgers, também é sócio do LAFC. Sua fortuna está estimada em US$ 1,5 bilhão.

Bennett Rosenthal – Empresário e líder do grupo de gestão do clube. Sua fortuna é estimada em US$ 2,4 bilhões.

Bruce Karsh – Cofundador da Oaktree Capital, tem patrimônio semelhante ao de Rosenthal, também estimado em US$ 2,4 bilhões.

Brandon Beck – Criador do jogo “League of Legends”, é um dos sócios mais ligados ao universo da tecnologia.