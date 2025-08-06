Atitude de Wallace Yan chama atenção em Atlético x Flamengo: ‘Deboche’
Times se enfrentaram pela Copa do Brasil
Wallace Yan mais uma vez roubou os holofotes na partida entre Atlético-MG e Flamengo, pela Copa do Brasil, nesta quarta-feira (6). O atacante chamou atenção da web após mandar um beijo para o banco dos jogadores do Galo. A atitude dividiu a web.
Web reage a atitude de Wallace Yan
Wallace Yan começou a partida como titular na Arena MRV. O jogador protagonizou confusões nas duas últimas partidas entre Flamengo e Atlético-MG. Dessa vez, o jovem mandou um beijo na direção do banco de reservas do Galo. Irritado com a atitude, Alan Franco, foi cobrar atacante.
➡️ Veja o lance a lance de Atlético-MG x Flamengo
Atlético-MG x Flamengo
O Atlético-MG eliminou o Flamengo nos pênaltis, mesmo após perder por 1 a 0 no tempo normal. Com isso, o Galo está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. Wallace Yan desperdiçou sua cobrança na disputa de penalidades. O jovem foi o último a bater pelo Rubro-Negro.
Antes da cobrança do jovem, mais uma atitude chamou atenção dos internautas. Na caminhada para a cobrança de pênalti, Wallace Yan foi comparado com Militão por conta da sua expressão facial. Internautas repercutiram na web.
O que vem por aí
O Flamengo joga contra o Mirassol neste sábado (9), pelo Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Já o Atlético entra em campo no domingo (10), contra o Vasco, também pelo Brasileirão.
✅ FICHA TÉCNICA
ATLÉTICO 0 (4) X (3) 1 FLAMENGO
OITAVAS DE FINAL - COPA DO BRASIL
📆 Data e horário: quarta-feira, 6 de agosto, às 19h (de Brasília);
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte;
📺 Onde assistir: SporTV e Premiere;
🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS);
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Rafael da Silva Alves (RS);
🖥️ VAR: Wagner Reway (SC);
🥅 Gols: Cebolinha (20'/ 1°T)
🟨 Cartões amarelos: Lyanco (CAM), Cuello (CAM) / Pedro (FLA)
🔴 Cartão vermelho: -
⚽ ESCALAÇÕES
ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)
Everson; Natanael (Saravia), Lyanco, Alonso e Arana (Dudu); Gabriel Menino (Igor Gomes), Alan Franco, Scarpa; Rony (Biel), Hulk e Cuello (Alexsander).
FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)
Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Jorginho, Wallace Yan e Evertton Araujo ; Plata (Arrascaeta), Cebolinha (Samuel Lino) e Pedro (Saúl).
Tudo sobre
