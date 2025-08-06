menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Atitude de Wallace Yan chama atenção em Atlético x Flamengo: ‘Deboche’

Times se enfrentaram pela Copa do Brasil

Wallace Yan e Hulk se estranham durante jogo do Brasileirão no Maracanã (Foto: Thiago Ribeiro / AGIF)
Wallace Yan e Hulk se estranham durante jogo do Brasileirão no Maracanã (Foto: Thiago Ribeiro / AGIF)
WhatsApp-Image-2024-12-11-at-16.06.12-1-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/08/2025
21:12
Atualizado há 2 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

Wallace Yan mais uma vez roubou os holofotes na partida entre Atlético-MG e Flamengo, pela Copa do Brasil, nesta quarta-feira (6). O atacante chamou atenção da web após mandar um beijo para o banco dos jogadores do Galo. A atitude dividiu a web.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Web reage a atitude de Wallace Yan

Wallace Yan começou a partida como titular na Arena MRV. O jogador protagonizou confusões nas duas últimas partidas entre Flamengo e Atlético-MG. Dessa vez, o jovem mandou um beijo na direção do banco de reservas do Galo. Irritado com a atitude, Alan Franco, foi cobrar atacante.

➡️ Veja o lance a lance de Atlético-MG x Flamengo

Atlético-MG x Flamengo

O Atlético-MG eliminou o Flamengo nos pênaltis, mesmo após perder por 1 a 0 no tempo normal. Com isso, o Galo está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. Wallace Yan desperdiçou sua cobrança na disputa de penalidades. O jovem foi o último a bater pelo Rubro-Negro.

Antes da cobrança do jovem, mais uma atitude chamou atenção dos internautas. Na caminhada para a cobrança de pênalti, Wallace Yan foi comparado com Militão por conta da sua expressão facial. Internautas repercutiram na web.

Wallace Yan em ação em Atlético-MG x Flamengo, pela Copa do Brasil (Gilvan de Souza/Flamengo)
Wallace Yan em ação em Atlético-MG x Flamengo, pela Copa do Brasil (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O que vem por aí

O Flamengo joga contra o Mirassol neste sábado (9), pelo Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Já o Atlético entra em campo no domingo (10), contra o Vasco, também pelo Brasileirão.

✅ FICHA TÉCNICA
ATLÉTICO 0 (4) X (3) 1 FLAMENGO
OITAVAS DE FINAL - COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: quarta-feira, 6 de agosto, às 19h (de Brasília);
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte;
📺 Onde assistir: SporTV e Premiere;
🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS);
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Rafael da Silva Alves (RS);
🖥️ VAR: Wagner Reway (SC);
🥅 Gols: Cebolinha (20'/ 1°T)
🟨 Cartões amarelos:  Lyanco (CAM), Cuello (CAM) / Pedro (FLA)
🔴 Cartão vermelho: -

⚽ ESCALAÇÕES

ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)

Everson; Natanael (Saravia), Lyanco, Alonso e Arana (Dudu); Gabriel Menino (Igor Gomes), Alan Franco, Scarpa; Rony (Biel), Hulk e Cuello (Alexsander).

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Jorginho, Wallace Yan e Evertton Araujo ; Plata (Arrascaeta), Cebolinha (Samuel Lino) e Pedro (Saúl).

circulo com pontos dentroTudo sobre

