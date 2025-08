Ranking do tênis de mesa é atualizado após mais um título de Hugo Calderano

Após vencer o WTT Star Contender de Foz do Iguaçu, Hugo Calderano teve a sua pontuação atualizada no ranking do tênis de mesa. Com a conquista, o brasileiro somou 600 pontos no ranking. Agora, ele tem 5.525. Na disputa de duplas mistas, o casal Calderano / Takahashi, eliminado nas oitavas, conquistou 105 pontos e entrou no top-10.

Com a vitória em Foz do Iguaçu, o brasileiro segue na terceira posição do ranking mundial. Ele está atrás dos chineses Lin Shidong e Wang Chuqin, que têm cerca de 300 pontos a mais. No top-10 do simples masculino, aparecem seis nacionalidades, mas ainda com o domínio chinês.

A pontuação de Calderano ainda é conflitante. Mesmo garantindo 600 pontos com o título em Foz do Iguaçu, ele perdeu 100 pontos em relação à atualização feita na semana passada. Mesmo assim, o brasileiro não ficaria fora do terceiro lugar.

Hugo Calderano na final em Foz do Iguaçu contra o alemão Bemedikt Duda (Foto: Abelardo Mendes Jr/ CalderanoTM)

Confira o top-10 do ranking do tenis de mesa; Hugo Calderano é 3º

Posição Atleta País Pontos 1º Lin Shidong China 8975 2º Wang Chuqin China 8225 3º Hugo Calderano Brasil 5525 4º Tomokazu Harimoto Japão 5280 5º Liang Jingkun China 4200 6º Felix Lebrun França 3220 7º Truls Moregard Suécia 2455 8º Darko Jorgic Eslovênia 2450 9º Xiang Peng China 2355 10º Benedikt Duda Alemanha 2315

Competição de duplas mistas

Nas duplas mistas, Calderano e Takahashi subiram duas posições e agora são 10º no ranking mundial. Eles passaram os chineses Lin / Wang e os indianos Chitale / Shah. Eles somam 1560 pontos, com 70 de vantagem para a 11ª dupla, segundo a atualização desta terça-feira (5).