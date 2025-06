Mundial: Filipe Luís indica mudanças no Flamengo contra o LAFC

ORLANDO (EUA) — Já classificado e com a primeira colocação do Grupo D do Mundial de Clubes garantida, o Flamengo deve ter mudanças na escalação para enfrentar o LAFC na próxima terça-feira (24). Em entrevista coletiva nesta segunda-feira (23), véspera do duelo, o técnico Filipe Luís não confirmou nomes, mas admitiu que fará alterações no time titular para a partida da última rodada da fase de grupos, Camping World Stadium, em Orlando (EUA).

— Vamos esperar a manhã para saber exatamente quem vai começar o jogo. Alguns jogadores vão mudar, sim, mas o nosso foco está em vencer esse jogo. Primeiro pela responsabilidade que temos, pela camisa, o escudo que levamos no peito, temos a responsabilidade de entrar no campo para ganhar sempre. Os jogadores já demonstraram isso, jogador aqui no amistoso de pré-temporada. Os jogadores deram a vida, e vai ser assim amanhã, até porque não só eles representam a Nação, mas porque competem entre eles. Então, estão preparados para fazer um grande jogo — declarou Filipe.

O treinador do Fla foi questionado se o objetivo é aproveitar o jogo para dar oportunidade a jovens jogadores. O comandante rubro-negro negou que irá escalar a equipe com esse pensamento, mas disse que, a depender do desenrolar da partida, gostaria de dar chance para atletas que ainda não entraram em campo neste Mundial.

— Não, eu vou fazer uma equipe que possa ser competitiva, que a gente possa ganhar. Em função do meu plano de jogo e também do que aconteça durante o jogo, claro que se eu puder dar pontos para todos poderem desfrutar de uma competição tão especial que está sendo esse Mundial, está sendo muito especial para todos, treinadores, jogadores e também os torcedores, acredito que para vocês (imprensa) também, que estão vivendo um momento especial Copa do Mundo de Clubes, com certeza gostaria de colocá-los no campo. Mas, sempre pensando no que é melhor para a equipe, sempre colocando a equipe acima de tudo depois, individualmente, se eu puder ajudar alguém, com certeza farei — disse o técnico.

Condição física de De la Cruz

Filipe Luís abordou também a situação de Nícolas de la Cruz, que trata entorse no joelho esquerdo desde 18 de maio, quando se lesionou diante do Botafogo. Havia expectativa de retorno durante a fase de grupos do Mundial, mas há chances do uruguaio sequer disputar a competição.

— O Nico teve uma lesão séria naquele jogo que se machucou. Pensamos que ele nem viria para cá, foi uma recuperação bastante rápida, estava perto de voltar, mas essas coisas acontecem. Eu tenho certeza que ele está fazendo todo o possível para estar disponível. É um jogador muito importante, dá uma dinâmica e vantagem qualitativa muito grande quando está no campo. Esperamos que possa se recuperar porque precisamos dele — comentou Filipe.

Outras respostas de Filipe Luís antes de LAFC x Flamengo:

O que esperar da torcida contra o LAFC

— Não espero outra coisa a não ser ver a torcida que sempre vejo nos jogos. Que faz a diferença, que sente que está sendo representada pelos jogadores e que apoia a todo momento. Desde que me tornei jogador do Flamengo, nunca viajei para algum lugar e deixei de encontrar um flamenguista. Nos sentimos apoiados e esperamos correspondê-los.

Posição ideal de Plata

— Plata é um jogador importantíssimo para nós. É tão bom que pode jogar em todas as posições do ataque. Por dentro, por fora, de centroavante, falso 9, ponta, dos dois lados, atacando espaços. É muito bom e estamos contentes com ele e seu rendimento. Mas acredito que sua melhor versão é por dentro, onde se sente mais cômodo. Uma espécie de meia-ponta interior que jogue entre linhas. É onde melhor se move. Mas tem condições de fazer todas.

Time titular não definido

— Eu entendo esse conservadorismo porque sempre que um torcedor olha para a equipe ele consegue escalar um time titular lendário que foi campeão. Sempre é um time-base. Sempre temos uma base do time que costumo manter, mas gosto da concorrência interna dos jogadores, saberem que se relaxarem eles perdem a vaga, que tem outro que quer entrar. O nível é muito alto. Depois, nesses momentos que um pode estar melhor que o outro e também em função do plano de jogo, eu tenho minhas convicções. Sou capaz de abrir mão de alguma peça pela convicção que tenho do que eu acho que pode dar certo. É minha forma de trabalhar. Já repeti time, já tivemos uma base. Até mesmo ano passado, podem escalar perfeitamente o time que foi campeão da Copa do Brasil 2024. Mas esse ano, com todos disponíveis, é um elenco muito forte e heterogêneo. São jogadores versáteis que jogam em várias posições com características diferentes e que dão possibilidades para afrontarmos cada adversário que vem pela frente.

Mundial a cada dois anos

— Para mim é um privilégio e orgulho estar nesse Mundial representando o clube que sou torcedor desde pequeno. Está sendo uma experiência incrível ver partidas que não estamos acostumados a ver e rivais potentes e poderosos em dificuldade. Está sendo uma experiência muito especial. Além de ser uma organização maravilhosa, está tudo perfeito. Não há nenhuma queixa de nada, estamos felizes de estar aqui. Espero que haja mais e que mais pessoas e clubes possam ter esse privilégio que estamos tendo.

Poupar jogadores

— Sempre que tem diferença de quatro dias entre os jogos a recuperação é completa. Quatro dias é jogador recuperado, tempo para trabalhar, tempo para preparar plano de jogo, tudo melhor. Três dias não tem condição de manter os mesmos jogadores.

Análise do LAFC

— Estudamos o time do Los Angeles, que tem qualidade individual muito grande. Um ataque muito rápido pelas pontas. Não sei quem vai jogar no ataque, mas os dois têm muita qualidade para apoiar e atacar profundidade. Os três jogadores do meio cobrem muito o campo, principalmente o Igor Jesus, que foi meu companheiro. É um grande jogador. Estou muito feliz por ele estar feliz aqui e sendo importante. É disso que se trata, que o jogador se sinta importante onde está. E aqui ele está conseguindo isso. Tenho certeza que será um jogo muito difícil, mas, se mantivermos o nível que estamos apresentando aqui, vamos conseguir.