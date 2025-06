Varela brinca sobre ‘X9’ no Flamengo; time terá mudanças para jogo no Mundial

ORLANDO (EUA) - O Flamengo encara o Los Angeles FC nesta terça-feira (24), às 22h (de Brasília), pela terceira rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes. Já classificado para as oitavas de final do torneio, o Rubro-Negro irá contar com mudanças para a partida em Orlando, no Camping World Stadium. Aliás, na véspera do confronto, o lateral-direito Guillermo Varela brincou sobre a escalação, mencionando um possível "X9".

continua após a publicidade

- Escalação é só nos últimos momentos antes do jogo, porque o X9 tá na área (risos) - disse Varela para a "FlamengoTV".

Logo após o uruguaio passar pela zona mista na segunda-feira, o técnico Filipe Luís concedeu uma coletiva de imprensa no estádio. Seguindo o mesmo caminho do seu atleta, o treinador optou por não dar pistas sobre o time, mas indicou que haverá mudanças.

- Vamos esperar amanhã para saber exatamente quem vai começar. Alguns jogadores vão mudar, sim, mas nosso foco está em vencer esse jogo. Primeiro pela responsabilidade que temos, pelo escudo que levamos no peito. Jogadores já demonstraram isso, jogamos amistoso de pré-temporada e deram a vida. Vai ser assim amanhã. Eles competem entre eles - iniciou Filipe Luís.

continua após a publicidade

Filipe Luís concede entrevista coletiva antes de duelo com o Los Angeles FC pelo Mundial de Clubes (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

- Vou fazer uma equipe que possa ser competitiva e ganhar. Em função do meu plano de jogo e do que aconteça no jogo, claro que, se eu puder dar minutos para todos poderem desfrutar de uma competição tão especial como está sendo esse Mundial, vou dar. Está sendo muito especial para todos nós, treinadores, jogadores, torcedores, acredito que para vocês também. Sempre pensando no que é melhor para a equipe. Colocando a equipe na frente de tudo. Mas se puder ajudar alguém individualmente, com certeza farei - completou o treinador.

Veja outras notícias do Flamengo no Mundial de Clubes

➡️ Mundial de Clubes: veja imagens do hotel de luxo do Flamengo em Orlando

➡️ Mundial: Conheça restaurante brasileiro em Orlando, cidade onde Flamengo ficará instalado

➡️ Rivalidade entre torcedores de Flamengo e Palmeiras agita restaurante nos EUA; veja

continua após a publicidade

Desde que chegou ao Flamengo, Filipe Luís adotou o discurso de que escalaria a equipe com os melhores jogadores para aquela partida. Isso ficou claro na escalação do confronto contra o Chelsea, quando o treinador optou por tirar Varela e Pedro, por exemplo, que estavam no time titular contra o Espérance.

Provável escalação do Flamengo para enfrentar o Los Angeles FC

Diante deste cenário, a provável escalação do Flamengo para enfrentar o Los Angeles é: Rossi; Varela, Danilo (João Victor), Léo Ortiz e Ayrton Lucas (Alex Sandro; Evertton Araújo, Allan e Luiz Araújo (Wallace Yan); Michael, Cebolinha e Pedro.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Jogadores pendurados

Quatro jogadores do Flamengo estão pendurados. São eles: Pulgar, Gerson, Bruno Henrique e Plata. Ou seja, se receberem mais um cartão amarelo, ficarão fora das oitavas de final.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real