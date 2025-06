Já classificado, Flamengo busca alternativas para encarar o LA FC

ORLANDO (EUA) - A campanha impecável do Flamengo neste Mundial de Clubes transformou a última rodada da fase de grupos em um amistoso para os rubro-negros, já garantidos nas oitavas de final. No entanto, existe uma dúvida interna de como encarar a partida contra o já eliminado, Los Angeles FC, nesta terça-feira (24), às 22h, no Camping World Stadium, em Orlando.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

A primeira questão são os cartões amarelos. O Flamengo tem quatro jogadores que receberam um cartão nas duas primeiras partidas: Bruno Henrique, Gerson, Pulgar e Gonzalo Plata. O regulamento prevê que dois cartões amarelos suspendem o atleta, sendo assim, se algum deles for punido contra o Los Angeles FC, estará fora das oitavas de final. Os amarelos só são zerados depois das quartas de final.

Outra questão importante é a preservação dos atletas, para evitar lesões musculares. Gerson e Ayrton Lucas estão entre os mais desgastados e não foram a campo na primeira atividade do Flamengo, após a vitória contra o Chelsea, no domingo (21).

continua após a publicidade

Outro caso que preocupa é o do meia Nico De la Cruz. Fora dos dois primeiros jogos, o uruguaio também não participou dos últimos treinos da equipe nos Estados Unidos. O volante está há um mês fora dos gramados, tratando de uma lesão no joelho esquerdo e ainda não tem condições de jogo.

➡️Com dores, De La Cruz volta a desfalcar treino do Flamengo no Mundial

Questão financeira também interessa

O Flamengo quer encerrar a primeira fase com 100% de aproveitamento para chegar no mata-mata com ainda mais moral. A Fifa anunciou um prêmio de 2 milhões de dólares (aproximadamente R$ 11 milhões) em cada vitória neste Mundial de Clubes. Em contato com os veículos de imprensa antes do treino no último domingo, o presidente rubro-negro, Luiz Eduardo Baptista (Bap), destacou quais os pensamentos da equipe neste momento.

continua após a publicidade

— Hoje estamos pensando em treino, no Los Angeles, em buscar mais US$ 2 milhões com mais uma vitória... Isso ajuda nesse processo todo - disse Bap.

➡️Rumo a Orlando, Flamengo se despede da Universidade de Stockton

A tendência é que o técnico Filipe Luís utilize uma equipe alternativa contra o Los Angeles FC, nesta terça-feira. Nomes como Gerson, Ayrton Lucas, Jorginho, Pulgar, Luiz Araújo e Bruno Henrique devem ser preservados.