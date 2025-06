Rivalidade entre torcedores de Flamengo e Palmeiras agita restaurante nos EUA; veja

ORLANDO (EUA) - A rivalidade entre Flamengo e Palmeiras atravessou fronteiras e chegou a Orlando, nos Estados Unidos, durante a disputa do Mundial de Clubes. Torcedores dos dois clubes acompanhavam a partida do Verdão com o Inter Miami, terminada em empate por 2 a 2, e agitaram um restaurante brasileiro na cidade. Veja no vídeo acima.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Rubro-negros celebrarem quando Luis Suárez deixou o placar em 2 a 0 para o time estadunidense. Os flamenguistas presentes no Boteco do Manolo & Marcelo, ponto de encontro de brasileiros na cidade da Flórida, comemoraram o gol que deixaria o Palmeiras na segunda colocação do Grupo A e em risco de ser eliminado, a depender do resultado do jogo entre Porto e Al Ahly naquele momento.

Torcedor do Flamengo assistiu jogo do Palmeiras em restaurante em Orlando (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

- Secando com todo respeito. Torcendo muuuuuito para que o Palmeiras se classifique. Estou tranquilo para o jogo (contra o LAFC) porque já estamos classificados em primeiro. A questão é preparar para domingo, que aí o bicho pega - disse Fabrizio Barbieri, torcedor do Flamengo que mora na Filadélfia.

continua após a publicidade

Contudo, a alegria dos torcedores do Flamengo foi contida pela reação palmeirense. Paulinho diminuiu, e Maurício deixou tudo igual para dar ao Palmeiras a liderança do Grupo A do Mundial. Em minoria, os alviverdes presentes no restaurante em Orlando aproveitaram para provocar os rubro-negros no local.

Um dos garçons do restaurante conversou com o Lance! e afirmou que o Mundial contribui para a lotação do restaurante. Segundo o profissional, a torcida do Flamengo foi a que mais encheu até o momento.

continua após a publicidade

➡️ Projete os resultados do Mundial de Clubes no Simulador do Lance!

- Sempre que tem brasileiro jogando aqui fica cheio. Mas, o Flamengo domina. Sempre lota quando tem jogo do Flamengo aqui em Orlando. A torcida do Fluminense também vem em peso, mas a do Flamengo enche mais - disse o garçom.