Mundial: Conheça restaurante brasileiro em Orlando, cidade onde Flamengo ficará instalado

ORLANDO (EUA) - A churrascaria Boi Brazil é mais um ponto turístico para o torcedor brasileiro que estiver em Orlando, para acompanhar a partida entre Flamengo e Los Angeles FC, no Camping World Stadium. Comandado por brasileiros, o restaurante resgata a tradição e promove comidas temáticas, garantindo um pouco de Brasil na Flórida.

continua após a publicidade

➡️AO VIVO: Flamengo faz último treino antes de enfrentar o Los Angeles FC, direto dos EUA

A churrascaria é temática, repleta de camisas do futebol mundial e brasileiro. O restaurante é famoso por receber clubes brasileiros durante a pré-temporada nos Estados Unidos, em especial durante a disputa pela Florida Cup. O Lance! esteve no Boi Brazil e te mostra com exclusividade as dependências do local. Confira.

Times como Flamengo, Real Madrid, Palmeiras e Orlando City têm camisas expostas no restaurante. Além disso, outros itens colecionáveis do meio do futebol estão expostos no local. A churrascaria fica próxima ao local da Casa Flamengo, espaço oficial do clube nos Estados Unidos.

continua após a publicidade

Flamengo a caminho de Orlando

O Flamengo está a caminho de Orlando, onde encara o Los Angeles FC, nesta terça-feira (24), às 22h, no Camping World Stadium. A equipe ficará instalada no Wide World of Sports Complex, até as oitavas de final da competição.

Já classificado como líder do Grupo D, o rubro-negro aguarda a definição de seu adversário na próxima fase. O adversário sairá do Grupo C, que conta com Bayern de Munique, Benfica, Boca Juniors e Auckland City. A partida decisiva acontece no Hard Rock Stadium, em Miami, no próximo domingo (29), às 17h.

continua após a publicidade