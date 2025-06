O que está em jogo para o Flamengo no confronto contra o LA FC?

Orlando (EUA) — Já classificado em primeiro lugar no Grupo D, o Flamengo entra em campo nesta terça-feira (24), às 22h (de Brasília) contra o Los Angeles FC, dos Estados Unidos. Se vencer, a equipe rubro-negra pode superar um feito histórico do Santos no futebol brasileiro e ainda faturar uma bolada.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Com cinco vitórias, Flamengo e Santos dividem o topo na lista dos clubes brasileiros com mais triunfos na história do Mundial. Se vencer nesta terça, a equipe da Gávea se isola como a mais vitoriosa. Ambas os times alcançaram o recorde em sete partidas na competição.

Além do feito simbólico, o Flamengo pode faturar mais dois milhões de dólares com uma possível vitória no jogo contra o LA FC. O valor equivale a cerca de 11 milhões de reais e pode ser uma motivação a mais para o clube conquistar os três pontos - que não alteram em nada a classificação do Grupo D.

continua após a publicidade

Até o momento, o Flamengo já garantiu um faturamento de 26,71 milhões de dólares (cerca de R$ 147,25 milhões) no Mundial, somando o prêmio pela participação (US$ 15,21 milhões), os bônus pelas duas vitórias na fase de grupos (US$ 4 milhões) e a classificação para as oitavas de final (US$ 7,5 milhões).

➡️Com dores, De La Cruz volta a desfalcar treino do Flamengo no Mundial

Confira as informações do jogo entre Flamengo e Los Angeles FC pelo Mundial de Clubes

Wallace Yan comemora gol pelo Flamengo contra o Chelsea no Mundial de Clubes (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X LOS ANGELES FC

3ª RODADA - GRUPO D - MUNDIAL DE CLUBES

📆 Data e horário: Terça-feira, 24 de junho de 2025, às 22h (de Brasília);

📍 Local: Camping World Stadium, em Orlando (EUA);

📺 Onde assistir: TV Globo, Sportv, CazéTV (Youtube), Disney+ e DAZN;

🟨 Árbitro: Salman Falahi (Catar)

🚩 Assistentes: Ramzan Al Naemi (Catar) e Majid Al Shammari (Catar)

4️⃣Quarto árbitro: Juan Gabriel Benitez (Paraguai)

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Allan, Jorginho e Arrascaeta; Michael, Everton Cebolinha e Pedro.

LAFC (Técnico: Steve Cherundolo)

Lloris; Sergi Palencia, Maxime Chanot, Eddie Segura e Ryan Hollingshead; Igor Jesus, Timothy Tillman e Mark Delgado; Cengiz Ünder, Olivier Giroud e Denis Bouanga