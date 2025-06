Cumprir tabela? Jogo contra LAFC pode render bônus milionário ao Flamengo

O Flamengo entra em campo nesta terça-feira (24), às 22h, para enfrentar o Los Angeles FC pela terceira e última rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes. Já classificado para as oitavas de final como líder do Grupo D, o Rubro-Negro pode até tratar o jogo como “cumprimento de tabela”. Mas, fora das quatro linhas, ainda há muito em jogo: uma vitória garante um bônus de US$ 2 milhões (R$ 11 milhões).

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

💸 Premiação por desempenho no Mundial

A Fifa estabeleceu um sistema de bonificação por resultados no novo formato do torneio. Além da cota fixa por participação, os clubes recebem US$ 2 milhões por vitória e US$ 1 milhão por empate na fase de grupos. A classificação para as oitavas de final adiciona outros US$ 7,5 milhões ao montante.

Valores já garantidos pelo Flamengo no Mundial:

🔹 Participação: US$ 15,21 mi (R$ 83,5 mi)

🔹 Vitórias (2): US$ 4 mi (R$ 22 mi)

🔹 Classificação às oitavas: US$ 7,5 mi (R$ 41,2 mi)

🔸 Total até agora: US$ 26,71 mi (R$ 146,7 mi)

continua após a publicidade

Caso vença o LAFC, o Flamengo pode ampliar esse valor para US$ 28,71 mi (R$ 157,7 mi) já na fase de grupos.

📊 Situação no Grupo D

O Rubro-Negro lidera o grupo com 6 pontos e está garantido na primeira colocação, após vitórias por 2 a 0 sobre o Espérance e 3 a 1 contra o Chelsea.

Do outro lado, o LAFC está eliminado. A equipe norte-americana perdeu os dois jogos e soma zero ponto, sem chances de classificação para as oitavas de final.

continua após a publicidade

Apesar de a vaga já estar assegurada, o duelo pode render milhões aos cofres rubro-negros. E em um torneio bilionário como o Mundial, cada ponto — e cada dólar — importa.

Acompanhe o Lance! Biz para ficar por dentro das principais notícias sobre Negócios do Esporte.